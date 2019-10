Søndag kveld gikk alarmen på mange gutterom: Det populære dataspillet Fortnite gikk i svart.

Spillingen ble brått avbrutt av en rakett som steg til himmels. I kaoset som fulgte, slo en meteor ned blant spillerne og dannet et sort hull som slukte dem, universet og tilsynelatende hele sesong 10.

Slutten på Fortnite, trøbbel i servertårnet, eller et velregissert pr-stunt i anledningen introduksjonen av sesong 11?

Skjermdump: Fortnites Twitch-konto

– Dette er nøye uttenkt markedsføring

Per Kristian Bjørkeng, som er teknologijournalist i Aftenposten, mener dette ser ut som en klassisk hype. Han peker på at Fortnite har hatt en fallende interessekurve i det siste, og at mange Youtubere har hoppet over til spillet Minecraft.

– Utvikler Epic Games er avhengig av å få opp bevisstheten om spillet igjen for å få opp bruken. Effekten av en mystisk nyhet om at spillet bare er et svart hull, fører selvsagt til at folk snakker om det, ja til og med savner det. Det spesielle her er at selskapet er villig til å gå så langt som til å gjøre spillet utilgjengelig for å få oppmerksomhet.

Han minner om at Epic Games har gjort flere Fornite-stunt tidligere, som for eksempel konserten artisten Marshmello holdt i det populære spillet i februar i år.

– Det å gi spillerne overraskelser, det å gjøre selve spillets utvikling til noe uventet og spennende i seg selv, er en ganske ny strategi som flere kan lære av. Men man bør ikke la seg lure til å tro noe annet enn at dette er nøye uttenkt markedsføring, mener Bjørkeng.

– En ekstremt frustrert spillerbase

– Fortnite har alltid vært gode på kule markedsføringsstunt mellom sesonger, men dette er spesielt ettersom de har stengt ned hele spillet og muligheten for kjøp i spill. Et økonomisk tap jeg tror de skal slite med å tjene inn, sier e-sportekspert i TV2, Simen Henriksen.

Han tror har det er et bevisst og teknisk nødvendig valg, som indikerer at det er snakk om en stor omlegging.

– Når de først har måttet gå til det skrittet, har de laget en hype som skaper forventninger for å dra inn gamle og nye spillere. Og de har nok en ekstremt frustrert spillerbase, hvor mange hadde satt av tid og tatt seg fri fra jobb for å begynne å spille den annonserte nye sesongen, men som nå er lukket ute.

La ut bilder på App Store

På italienske App Store ble det lagt ut nye bilder av spillet under tittelen «Fortnite Capitolo 2», som betyr Fortnite kapittel to. Selv om bildene raskt ble fjernet, ble de fanget opp av flere, som har delt bildene på Twitter.

Fortnite er et av de mest sette spillene på strømmeplattformen Twitch, der dataspillere filmer seg selv spille mens andre ser på. Streamer og tidligere e-sport-kommentator, Jack Dunlop streamet mens det svarte hullet dukket opp og slukte hele spilluniverset.

I videoen under kan du se hvordan det så ut: