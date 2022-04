Mange venter på Toyotas første elbil, kalt bZ4X. De kan glede seg over at offisielle rekkeviddetall nå er kommet med over 50 mil på det meste.

Det er de offisielle typegodkjente (WLTP) tallene som nå foreligger for Toyotas elektriske suv som er ventet til Norge til sommeren. De viser rekkevidde på opptil 511 kilometer for den forhjulsdrevne modellen med et forbruk på pene 14,5 kWh per 100 kilometer. Mens den firehjulsrevne utgaven med et forbruk på 16,0 kWh får rekkevidde på opp til 466 kilometer.

I forkant har Toyota operert med betegnelser som «over 450 km og over 410 km» for de to versjonene, men nå viser de offisielle tallene rekkevidde godt over disse estimatene.

Prisene er også klare der rimeligste utgave, Active tohjulsdrift med 511 km rekkevidde er priset til 411.400,- kroner. Mens billigste firehjulsdrevne utgave, også den kalt Active, skal koste 438.500,- kroner. Med andre ord, ikke særlig stor forskjell mellom to- og firehjulsdrift.

Toppmodellen med navnet Executive Bitone med firehjulsdrift er priset til 528.500,- kroner. På alle modellene kommer leveringsomkostninger i tillegg, rundt 10.000 kroner.

Bitone har blant annet panorama-glasstak og 20-toms alufelger (opp fra 18-toms) som gir høyere vekt og lavere rekkevidde.

Bestilling av bZ4X åpner 1. april, og de første kundebilene kommer i juni.