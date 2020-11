Skal åpne fem bilvaskeanlegg i året

De satser på å vaske nærmere 20.000 biler i året på det nyåpnede vaskeanlegget i Sørlandsparken. Målsettingen er å åpne fem nye vaskeanlegg hvert eneste år rundt om i Sør-Norge.

Lokal driver Lars Inge Ihlebekk og daglig leder i Superwash, Tor Kjetil Bergsaker, tar imot de første bilene i anlegget i Sørlandsparken. Foto: Tor Mjaaland

KRISTIANSAND: De er ambisiøse, rogalendingene bak firmaet Superwash, som nylig åpnet sitt sjuende anlegg i Norge og er åpenbart storfornøyd med plasseringen i Sørlandsparken kloss på E 18.

– Bedre beliggenhet kunne vi ikke fått, sier daglig leder Tor Kjetil Bergsaker om det døgnåpne vaskeanlegget.

Dermed har Superwash anlegg på følgende steder: Avaldsnes, Randaberg, Slependen, Skien, Mjøndalen, Årum i Fredrikstad og Kristiansand.

Doble haller

Vi møtte Superwash-sjefen sammen med lokal driftsleder, der de var i full sving med å ta imot en lang kø av vaskelystne sørlendinger som sto i kø foran det nye anlegget. Bergsaker forteller at konseptet bygger på tre viktige ting:

Skannere leser hva slags bil og hva slags utstyr bilen har for å tilpasse vaskeprosessen. Foto: Tor Mjaaland

– Vi har alltid anlegg med doble haller. Kapasiteten er viktig, vi vet at kundene ikke liker å stå i kø for å få vasket bilen. For det andre er miljøsiden svært viktig for oss. Vi gjenbruker opp til 70 prosent av vaskevannet og benytter bare svanemerkede vaskemidler, sier Bergsaker, og føyer til at gjenbruk av vann også gir økonomisk gevinst.

– Og sist, men ikke minst viktig er det at vi legger stor vekt på å investere i utstyr på høyt teknologisk nivå, forteller Bergsaker. Det betyr at vaskemaskinene er utstyrt med skannere som leser bilene slik at vaskeprosessen best mulig tilpasses den enkelte bil.

Vaskeabonnement

– En arbeidsbil med stige på taket eller en personbil med skiboks, får vask tilpasset også disse bilene, sier en entusiastisk daglig leder som har stor tro på abonnementsordningen der kundene mot et fast månedsbeløp kan vaske bilen så mange ganger de ønsker. Et kamera leser bilens registreringsnummer og kan dermed kontrollere om abonnementet er i orden.

Bergsaker opplyser at vaskeanleggene er ubetjente, men at kundene kan benytte en «helpdesk» om det skulle oppstå problemer.

– Via denne kan de løse problemene lokalt eller ta kontakt med en sentral i Drammen som er døgnbemannet, sier Bergsaker og legger til:

– Heldigvis er det svært sjelden det oppstår driftsproblemer.

Mest besøkt?

Og med den sentrale plasseringen av anlegget, har han ambisjoner om at anlegget i Sørlandsparken skal bli det mest besøkte Superwash-anlegget i landet.

– Dersom det svarer til forventningene, kan det bli aktuelt med flere nye også i Kristiansand-distriktet, sier Tor Kjetil Bergsaker.