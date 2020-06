Slik får du billigere bilferie

Kjører du diesel- eller bensinbil Kristiansand-Bergen og hjem igjen langs E39, må du ut med over 1800 kroner i bompenger og ferjebilletter. Men det går an å reise mye billigere.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

En tur på Vestlandet kan bli kostbart både på grunn av bompenger og høye kostnader til ferjebilletter. Foto: Reidar Kollstad

Tor Mjaaland

Kjører du via riksvei 9, sparer du over en tusenlapp. Det har NAF regnet ut ved hjelp av bompengekalkulator.no. For i det store norgesferieåret der bilen blir fremkomstmiddelet for mange, kan bompenger og ferjebilletter gjøre et skikkelig innhogg i feriebudsjettet.

– En del ferieruter langs hovedveiene og inn og ut av de store byene byr på betydelige utgifter til bom og ferjer. Men det kan du unngå om du tenker litt alternativt, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

MF «Boknafjord» er en av de mange bilferjene som trafikkerer Vestlandet. Fergen ble satt inn på sambandet Mortavika–Arsvågen fra 3. januar 2012 og tar 242 personbiler og 22 vogntog noe som gjør den til verdens største gassferje. Foto: Fjord1

Sparer 500 kr

Alle som kjører sør for Tromsø må regne med utgifter til bompenger og ferjer. Det varierer riktignok en del ut fra hvilken vei du velger, selv på hovedveiene. Eksempelvis koster turen mellom Oslo og Trondheim 150 kroner mindre tur-retur med en dieselbil om du velger Østerdalen fremfor Gudbrandsdalen. Og velger du riksvei 9 framfor E39 tur-retur Bergen - Kristiansand, slipper du med en drøy 500-lapp mindre i bompenge- og ferjeutgifter.

– Det kan være enda mer å spare om du velger å kjøre mer utenfor allfarvei. Med god planlegging og litt bedre tid til selve reisen, kan bom- og ferjekostnadene dine bli betydelig lavere, sier Sødal.

Det kan være mange penger å spare dersom du unngår veistrekninger med stor bombelastning. Foto: Jacob Buchard

Vestlandet dyrt

Det finnes flere nettsider som er gode til å planlegge en slik reise, blant annet reiseplanlegger.no fra NAF.

– Kanskje er det en god idé å la selve bilturen bli en viktig del av ferien, spør Sødal, - Rett og slett at reisen blir målet i stedet for at man skal komme raskest mulig frem til ett feriemål, fortsetter han.

Den mest kostbare kjøreruta i Norge er om du reiser fra Stavanger langs hele vestlandskysten til Trondheim. Da må du ut med rett over 1800 kroner til bompenger og ferger tur-retur, og har du ikke Autopass-brikke må du betale enda mer.

– Om lag halvparten av denne kostnaden er på strekningen mellom Stavanger og Bergen, sier Sødal.

Kalkulator

Bompengekalkulator.no gir god oversikt over prisene for både bompenger og ferger langs den ruten du velger. Prisene er inkludert 20 prosent Autopass-rabatt. Prisene nedenfor er tur-retur på hele den aktuelle strekningen. Både bompenger og fergekostnader er med i summen. Nord for Tromsø er det bompenge- og fergefritt.

Oslo-Trondheim E6 og Rv 3 (Østerdalen)

Dieselbil: 320,80 kr

Elbil: 11,20 kr

Oslo-Trondheim E6 (Gudbrandsdalen)

Dieselbil: 557,60kr

Elbil: 11,20

Oslo-Kristiansand (E18)

Dieselbil: 285,60 kr

Elbil: 68,80 kr

Oslo-Bergen Rv7 (Hardangervidda)

Dieselbil: 584,80 kr

Elbil: 208 kr

Oslo-Bergen E16 (Over Hemsedal)

Dieselbil: 280,80 kr

Elbil: 56 kr

Oslo-Stavanger (E134 og FV45)

Dieselbil: 192,80 kr

Elbil: 78,40 kr

Oslo-Stavanger (E18 via Kristiansand)

Dieselbil: 333,60 kr

Elbil: 87,20 kr

Oslo-Ålesund (E6 og E136)

Dieselbil: 606,80 kr

Elbil: 12 kr

Bergen-Ålesund (E39)

Dieselbil: 527,60 kr

Elbil: 158,80 kr

Bergen – Trondheim (E39 langs hele vestlandskysten)

Dieselbil: 929,60 kr

Elbil: 318,80 kr

Bergen – Trondheim (E16 til Sel i Gudbrandsdalen, så E6 videre)

Dieselbil: 160 kr

Elbil: 44 kr

Bergen-Kristiansand (E39)

Dieselbil: 902,20 kr

Elbil: 423,20 kr

Bergen-Kristiansand (Rv 9)

Dieselbil: 368 kr

Elbil: 185,60 kr

Stavanger-Ålesund (E39)

Dieselbil: 1400,20 kr

Elbil: 572,80 kr

Stavanger-Ålesund (E134 og E39)

Dieselbil: 1176,80 kr

Elbil: 355 kr

Stavanger-Trondheim (E39 langs vestlandskysten)

Dieselbil: 1802,20 kr

Elbil: 732,80 kr

Stavanger-Kristiansand (E39)

Dieselbil: 48 kr

Elbil: 18,40 kr

Trondheim-Bodø

Dieselbil: 432 kr

Elbil: 32 kr

Trondheim-Kristiansand (via Østerdalen og Oslo)

Diesel: 571,20 kr

Elbil: 72,80 kr

Trondheim-Kristiansand (via Gudbrandsdalen og Oslo)

Diesel: 808 kr

Elbil: 72,80 kr

Trondheim-Tromsø

Dieselbil: 803,20 kr

Elbil: 144 kr

Tromsø-Bodø

Dieselbil: 508,80 kr

Elbil: 176 kr

Tromsø-Alta

Dieselbil: 0 kr

Elbil: 0 kr

Tromsø-Kirkenes

Dieselbil: 0 kr

Elbil: 0 kr

(Kilde: Norges Automobilforbund, NAF)