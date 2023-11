– Anbefalingen er tydelig: Barn bør sitte bakovervendt til de er minst fire år, sier kommunikasjonsrådgiver Silje Kristine Hansen fra Trygg Trafikk.

Det er Trygg Trafikks telling av hvordan barn er sikret i bil som viser at mange små barn ikke sitter bakovervendt. Denne undersøkelsen gjennomføres annethvert år over hele landet, skriver Trygg Trafikk i en pressemelding der det kommer fram at de ikke er fornøyd med tallene i undersøkelsen.

– Utviklingen går for sakte. Vi ser i praksis ingen bedring i hvordan de minste barna sikres. Andelen som sitter bakovervendt, burde vært 100 prosent når det gjelder barn under fire år – så enkelt er det! sier Silje Kristine Hansen.

Skumle tall

Tallene viser at 31 prosent av barn mellom ett til og med tre år sitter i forovervendt barnestol – stikk i strid med tydelige anbefalinger. Mens fire prosent sitter kun på bilpute, i vanlige bilbelter eller helt usikret. Dårligst i klassen er Trøndelag og Møre og Romsdal. Her sitter fire av ti forovervendt.

Hun får støtte av kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If.

– Jeg tror de færreste er klar over at risikoen for at barnet omkommer eller blir hardt skadd er hele fem ganger større når det sitter forovervendt.

Langt større risiko

Han forklarer hvorfor forovervendt sete innebærer en langt større risiko enn bakovervendt.

– Belastningen på skuldre, nakkeparti og hodet blir mye større ved en frontkollisjon når barnet sitter vendt forover. Hvis barnet derimot sitter bakovervendt, vil trykket fordeles over en større flate og dermed minske belastningen på både nakke og indre organer, avslutter Clementz.