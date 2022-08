Skoa viser nå for første gang eksteriørtegninger av deres nye konseptbil og fullelektriske 7-seter. Skoda Vision 7S viser en kraftig suv, med et helt nytt og sprekt frontparti. Det skriver importøren i en pressemelding.

Når bilen måtte komme på markedet, får vi ikke vite noe om. Og om den vil se ut som tegningene vi har fått servert, er ikke godt å vite. Men forrige gang Skoda lanserte en konseptbil, ble den endelige modellen svært lik konseptbilen. Også da med Vision-navnet.

Skoda skriver at bilen viser elementer fra deres nye designspråk, som, åpenbart skal markere tydelig et taktskifte. Konseptbilen er utstyrt med en helt ny front der den karakteristiske grillen er bredere og lukket. I tillegg er frontlyktene lagt langt ut til kanten i to rader oppå hverandre, med en lysstripe over som til sammen danner en «T».

«Treffer Norge»

– Vision 7S er et tydelig bevis på at Skoda satser offensivt på elbil. Det blir spennende å følge denne konseptbilen framover da den gir en tydelig pekepinn på hvor vi skal i framtida, sier påtroppende Skoda-direktør Martine Behrens.

Behrens begynner i jobben 1. september, og får dermed gleden av å følge utviklingen av konseptbilen tett.

- Vi har all grunn til å tro at en fullelektrisk 7-seter vil kunne treffe godt i det norske markedet etter hvert, forteller Behrens.

Ifølge pressemeldingen er panseret med de karakteristiske konturene velkjent, mens støtfangeren er fullstendig redesignet med syv vertikale luftinntak, der én sentral i midten er oransje. Nedre kant på bilen er utstyrt med aluminium, og store, aerodynamiske hjul som visstnok skal forsterke Vision 7S sitt kraftige utseende.