Pengemaskinen Møller gruppen

Norges største bilkonsern, Møller Mobility Group, er blitt den rene pengemaskinen med et driftsresultat på mer enn 1,6 milliarder kroner per andre tertial. Resultat før skatt på 1,635 milliarder er 669 millioner kroner bedre enn tilsvarende periode i fjor, og nesten på nivå med helårsresultatet for 2020. Forbedringen er god på samtlige forretningsområder, skriver selskapet i en pressemelding.

– Vi fortsetter å levere solide resultater, vi har attraktive modeller i markedet og flere på vei inn, og kontraktsinngangen er meget god, sier konsernsjef Petter Hellman i Møller Mobility Group.

Omsetningen for konsernet var per andre tertial på 24,2 milliarder kroner, mot 20,8 milliarder kroner i samme periode i 2020.

Møller Mobility Group består av bilimportselskapet Harald A. Møller (Volkswagen, Audi, Skoda), Møller Bil (bilforhandlere), Baltikum (bilimport og bilforhandlere i Baltikum) og Møller Mobility Services (nye forretningsområder).

Hellmann forteller i pressemeldingen om stor kontraktsinngang, men at utleveringstakten er lavere enn i fjor på grunn av leveringsproblemer på enkelte elektroniske komponenter til bilindustrien som følge av pandemien.