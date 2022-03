AGDER: Dette fremkommer fra såkalte kjøredata fra 77 millioner kjørte kilometer, og mellom 5000 og 7 000 aktive brukere av appen Smartbil. Det er forsikringsselskapet Fremtind som har tilbudt denne appen til landets sjåfører. Bare bilmerker der det er registrert minst en million kjørte kilometer er med i Kjøredata.

– Tallene viser at Skoda har klatret opp på verstinglisten over bilmerkene med flest fartsovertredelser, sier skadeforebygger Therese Nielsen i Fremtind, forsikringsselskapet til SpareBank 1 og DNB. I en pressemelding opplyser selskapet at Tesla og Audi deler andreplassen, og BMW er på tredjeplass over merkene som bryter fartsgrensen oftest.

Skadeforebygger Therese Nielsen i forsikringsselskapet Fremtind slår fast at menn fortsatt bryter fartsgrensene oftere enn kvinner gjør. Foto: Fremtind

Alvorlige ulykker

– For høy fart er årsak til både alvorlige ulykker med personskader og unødvendige små bulkeskader. Det å overholde fartsgrensen er noe av det viktigste vi gjør for å forebygge skader i trafikken, sier Nielsen.

Listen over de som bryter fartsgrensen oftest. Prosenten forteller hvor stor andel av kjøringen som gjøres over fartsgrensen, med minst tre km/t overtredelse.

Skoda: 14,6 prosent Tesla: 14,3 prosent Audi: 14,3 prosent BMW: 14,0 prosent Volkswagen: 12,5 prosent

Menn kjører fortere enn kvinner, altså de overtrer fartsgrensene oftere. Det gjorde de også i 2020, men det var færre fartsovertredelser i 2021 enn i 2020.

Kjører penere

Kjøredata viser også at kvinner har redusert andelen fartsovertredelser fra 2020 til 2021 med over 20 prosent, og mer enn 50 prosent mer enn de mannlige sjåførene. De mannlige sjåførene reduserte andelen med nær 15 prosent.

På lista over de merkene som færrest ganger bryter fartsgrensen, finner vi flere asiatiske biler. De som kjører Suzuki er de mest lovlydige fulgt av Honda, Renault og Toyota.

Her er listen over de som bryter fartsgrensen sjeldnest:

Suzuki: 9,6 prosent Honda: 9,7 prosent Renault: 10,1 prosent Toyota: 10,1 prosent Opel: 10,4 prosent.

– Sorterer vi på kjønn, så ser vi at kvinner i Tesla bryter fartsgrensen oftest, mens kvinner med Suzuki tar det mest pent. Menn i Skoda bryter fartsgrensen oftest, og menn i Hyundai tar det mest pent, sier skadeforebygger Therese Nielsen i Fremtind.