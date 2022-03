Her er feilene som felte flest biler i EU-kontroll i 2021. Og slik kan du unngå dem.

EU-kontroll, eller periodisk kjøretøykontroll, kan gi selv den mest sindige bileier høye skuldre. Hvilke feil og mangler vil bli avdekket, og hvor hardt vil det svi i lommeboken?

Målet med EU-kontrollen er å gi en tryggere og mer miljøvennlig bilpark. I fjor ble 1,4 millioner biler kontrollert. Halvparten ble ikke godkjent. Særlig én feil peker seg ut.

De vanligste feilene

– De vanligste feilene vi ser på elbiler, er feil i hjuloppheng og bremser. Det sier Petter Gunnholt. Han er salgs- og kjedesjef i bilverkstedskjeden BilXtra. I løpet av ett år kontrollerer de mellom 250.000 og 300.000 biler. Av disse er cirka fem prosent elbiler.

– Når det gjelder hjuloppheng, er det foringer, bærekuler, styrekuler og fjærer som blir slitt. Disse delene er noe mer utsatt på elbiler fordi de ofte veier en del mer enn en fossilbil, sier Gunnholt.

Han mener den norske veistandarden og utstrakt bruk av fartsdumper må få noe av skylden for at delene får unødvendig hard medfart og må skiftes.

Med bremser er det rust på skiver som er gjengangeren hos Bilxtras verksteder. Det er det også i statistikken til Statens vegvesen:

Verdt å merke seg:

Cirka åtte prosent av bilene som ble EU-kontrollert i fjor, hadde feil med lysene. I mange tilfeller er dette så enkelt som å skifte en lyspære. Det kan man ikke lese ut av statistikken.

Flere kontrollpunkter må sees i sammenheng med hverandre. En defekt hovedlyspære vil for eksempel gi to feil:

1) Kontrollpunkt: Hovedlykter – tilstand og virkemåte

2) Kontrollpunkt: Hovedlykter – innstilling

Mangelmerknad på det andre kontrollpunktet gis siden det ikke er mulig å kontrollere innstillingen grunnet defekt lyspære. Slik sikrer Statens vegvesen at innstillingen kontrolleres på etterkontroll.

Statistikken til Statens vegvesen sier ikke noe om eventuelle forskjeller i feil mellom fossil- og elbiler og mellom ulike bilmodeller. På spørsmål om hvorfor, har vi fått følgende forklaring:

«Dette er noe som må håndteres manuelt, involverer flere divisjoner i Statens vegvesen og er meget tidkrevende. Per nå har vi derfor ikke kapasitet til å gjøre dette.»

Er det rust på bremseskivene? Foto: Illustrasjonsfoto: Frank May / NTB ← →

Regelendringen som kan spare deg for tusenlapper

1. mars slakket Statens vegvesen av på bremsen. Da ble reglene i EU-kontrollen for hvor mye rust man kan ha på anleggsflaten på bremseskivene bak, endret fra maksimalt 25 prosent til 50 prosent.

Det betyr at terskelen for bytte av bremseskiver heves. Et bytte som fort koster deg noen tusenlapper.

På bremseskivene foran er kravet fortsatt 25 prosent. Kravene til bremseeffekt er det samme som tidligere.

Regelendringen bør begeistre spesielt elbileiere. Mye bruk av regenerering på elbiler, betyr mindre bruk av bilens bremser. Slikt blir det fort rust på bremseskivene av.

Brems bort rusten

Jon Erik Larsen driver Rally bilverksted i Fredrikstad. Han har følgende råd for å holde rusten borte fra bremseskivene:

– Gjør en kraftig nedbremsing annenhver dag. Så hardt at passasjerene hadde lurt på hva i alle verden du driver med. Bare pass på å finne en egnet veistrekning og sørg for at du ikke har noen biler bak deg.

– Sliter ikke kraftige nedbremsinger mer på bremsene?

– Det er minimal slitasjeforskjell på om du bremser lenge og lite, eller hardt og kort. Gevinsten ved å bremse bort rusten er større.

Også NAF anbefaler at man bremser bort rusten. Det sørger for at bremsene hele tiden er i stand til å yte sitt maksimale.

– Denne typen av kontrollerte oppbremsinger er faktisk en god investering i økt sikkerhet, sier rådgiver i NAF, Jan Harry Svendsen i en pressemelding.

NB! Usikker på når bilen din skal på EU-kontroll neste gang? Det sjekker du enkelt her.