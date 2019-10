Vi har prøvekjørt BMW118i: Forhjulsdrevet og litt tøffere minstemann

Det finnes helt sikkert enkelte i BMW-familien som feller noen tårer når bakhjulsdriften forlates også på 1-serien. Vårt råd er: Ta en prøvetur, så tørker du fort tårene!

I daglig drift vil du antakelig ikke registrere om du dyttes eller trekkes. På utfordrende føre tror vi norske bilførere, også de rotekte BMW-entusiastene, trives bedre med forhjulsdrift enn bakhjulsdrift.

Nok om det foreløpig.

Tor Mjaaland

Identiteten

BMW 1-serie er produsert i over 1,3 million eksemplarer og en viktig bil for den tyske bilprodusenten i det knallharde kompaktsegmentet. Nå er det tredje generasjon som rulles ut, og noen vil si at det var på tide, forrige fornyelse skjedde tilbake i 2011.

Litt mer om utseendet først. BMW, og for så vidt andre tyske premiumkonkurrenter, gjør vanligvis små forandringer på ytre design når nye modeller lanseres. Mener vel at genmaterialet er så godt at identiteten skal bevares og forsvares.

Tor Mjaaland

Også for nye BMW 118i, som vi prøvde, er det på samme tid lett å kjenne igjen bilen, men også raskt å oppdage at dette er en helt ny bil. Den gedigne BMWs todelte nyregrill er selvsagt med, de mer avlange frontlyktene er tøffere enn på forgjengeren, og bilens skarpere linjer er blitt mer foroverlent. Vår konklusjon er at 1-serien fremstår som en langt mer aggressiv utfordrer for de mange konkurrentene, samtidig som den tydelig viser at BMW har ønsket å lage en helt ny bil.

Tor Mjaaland

Forbilledlig

Innvendig preges bilen av helt nytt dashborddesign med den heldigitale løsningen BMW har gitt navnet Live Cockpit Professional. På infotainmentsiden har minstemann i familien fått arve de nyeste løsninger fra de større brødrene, sjenerøst gjort, mener vi.

Og for å holde oss til det innvendige, så er både sittekomfort og kjørestilling forbilledlig. Vi kjørte en utgave med manuell innstilling av setene, men fant oss greit til rette. Forhjulstrekk med ny plassering av motor har gitt bedre benplass bak og bagasjerom som nærmer seg 400 liter.

Tor Mjaaland

Så dro vi på tur med bensinutgaven med 140 hk og BMWs automatiske steptronic girkasse. Alternativene er flere når det gjelder motorisering. En 150 hk dieselutgave kan være et minst like aktuelt alternativ her hjemme. Vi skulle gjerne prøvd denne bilen med dieselmotoren på 190 hk og firehjulsdriften xDrive, for den må du ut med rundt 100.000 kroner mer enn for 140-hesteren med bensin og 150-hesteren i dieselutgave.

Tor Mjaaland

Spenner musklene

Bilen vi kjørte har en utgangspris på 353.000 kroner. Men da er den, som vanlig fra BMW, nokså ribbet for utstyr. Med diverse utstyrspakker endte prisen på 461.000 kroner, men så høyt er det ikke nødvendig å gå om du vil oppleve en godtur i BMWs nye 1-serie.

Og det tror vi mange vil. For inntrykket etter noen kjøremil er absolutt langt over tilfredsstillende. Bilen kjører uhyre presist, du har glimrende kjørekontroll, den er støysvak, samtidig som motoren er morsom, ja litt over det, når du velger «sportsmodus». 140-hesteren passer bilen godt, men har litt høyere forbruk og utslipp enn dieselkollegaen.

Tor Mjaaland

Vi nevnte tøffe konkurrenter, som for eksempel Mercedes A-klasse og Audi A3. Og kanskje velutstyrte utgaver av VW Golf og Ford Focus og japanske Lexus. Med den nye 1-serien har utvilsomt BMW spent musklene og gjort seg til å yppe seg i denne kampen.

Fakta

Bil: BMW 118i Pris: Fra kr 353.000,-. Prøvd bil m/utstyr: kr 461.000,- Motor: 1,5 liter bensin Effekt: 103 kW/140 hk Dreiemoment: 220 Nm 0–100 km/t: 8,5 sek Toppfart: 213 km/t Forbruk: 0,5 l/mil Utslipp CO₂: 121 gram/km Lengde/bredde/høyde: 4,3/1,8/1,4 meter Bagasjevolum: 380 liter Vekt: 1300 kg

Kjøregenskaper

Vi liker godt overgangen fra bakhjuls- til forhjulsdrift. Nye 1-serien trives godt på veien, har fin støyisolering og er passe sprek med 140-hesteren

Design

Forrige utgave kom tilbake i 2011 og var vel litt småkjedelig sett fra dagens designkrav. Ny modell et langt steg fremover. Innvendig forbilledlig delikat.

Økonomi

Startprisen på rundt 350.000 kroner lar seg absolutt høre. Som vanlig hos en del tyske premiummerker stiger prisen vesentlig når utstyr legges til.

Pluss

Nye 1-serien kommer godt ut på kjøreegenskaper, forbedret plass, tøffere design og bytte fra bakhjul- til forhjulsdrift.

Minus

Du betaler en god del for ekstrautstyr som en del andre biler har som standardutstyr.