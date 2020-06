Prøvekjørt: Ford Kuga ST-Line plug in: Nå er Ford kommet på offensiven

Det har vært litt for stille rundt Ford noen år. Den tiden bør være over, takket være to biler som lanseres i år. Den første har vi prøvd, den neste ser også ut til å bli en godbit.

Slik ser nye Ford Kuga ut, her i ladbar utgave med lang elektrisk kjørelengde. Nye Kuga er større enn forgjengeren, og med helt nytt design og mye ny teknologi. Foto: Tor Mjaaland

Tor Mjaaland

Alle skryter av Fords biler, kaller de kjøremaskiner og lurer på hvorfor merket ligger så langt tilbake på salgsstatistikkene.

Kanskje er forklaringen at bilene ikke helt har truffet i det noe spesielle norske bilmarkedet der suv og elbil er nøkkelord. Riktignok har suv-en Ford Kuga gått jevnt og trutt i mange år og solgt passe greit. Men konkurrentene har vært mange og tilbudt mer plass og etter hvert også elektriske løsninger.

Men nå er Kuga blitt voksen og elektrisk. Den har blitt større i alle retninger, fått mer bagasjeplass, bedre passasjerkomfort, blitt skikkelig modernisert og kommer med mange motoralternativer. Den ladbare, som vi har prøvd, med 50-60 kilometer elektrisk kjørelengde, blir nok bestselgeren. Både fordi du kan kjøre elektrisk gjennom hele uka, og fordi den takket være norske avgiftssystemer er den klart billigste.

Sitte- og kjørekomfort er på sedvanlig høyt Ford-nivå. Med en ladbar suv får kanskje flere øynene opp for Ford-bilene. Foto: Tor Mjaaland

Helt ny bil

Og for ikke å glemme innledningen om at to biler skal få fart på Ford-salget, minner vi om at mange venter på elbilen Mustang Mach-e. Den har vært vist frem i Kristiansand, vakte voldsom interesse, og kommer til å selge bra når den dukker opp på senhøsten.

Men tilbake til Kuga. Glem det meste du vet om «gamle» Kuga, for dette er en helt ny bil. Både når det gjelder teknologi, infotainment, inn- og utvendlig design og kjøreegenskaper, har Ford-ingeniørene foretatt et skikkelig løft. Vi ble imponert over elektrisk kjørelengde. Ut fra våre litt kjappe målinger bør det gå greit å komme opp i 60 km elektrisk rekkevidde når noe av kjøringen skjer i moderat fatt, for eksempel i bytrafikk.

Interiøret er enkelt og stilig og svært likt det du finner i nyeste Focus. Foto: Tor Mjaaland

225 hestekrefter

Du kan velge mellom en rekke kjøremodus som Eco, Normal og Sport, og i tillegg et vinter- og terrengprogram. På hybridsystemet kan du velge mellom ren elektrisk kjøring, som den starter med automatisk, et hybridprogram, et som beholder batterikapasiteten og ett som lader batteriet. Nesten i meste laget.

En 2,5 liters bensinmotor i kombinasjon med en elektrisk motor tilbyr totalt 225 hestekrefter. Det gjør nye Kuga kjapp nok. Bensinmotoren bruker såkalt Atkinson-syklus, som skal gi effektiv forbrenning, men ikke så mye trekkraft i lavere turtall. Noe som kompenseres med elmotoren på 131 hk.

Slik ser nye Ford Kuga ut bakfra. Foto: Tor Mjaaland

Stillegående

Du får nye Kuga i tre utgaver der Titanium er rimeligst, ST-Line antagelig den de fleste velger og toppmodellen Vignale. Utstyrsmengden er ok, men vi anbefaler førerassistentpakken til 16.000-17.000 kroner ekstra. Da får du adaptiv cruisekontroll, køassistent, blindsonevarsler, parkeringsassistent og parkeringskameraer foran og bak.

På veien er nye Kuga lettkjørt, stillegående der du nesten ikke oppdager om du kjører elektrisk eller på bensin, og du sitter godt i de kompakt stoffede setene. Baksetene kan skyves frem og tilbake for å gi økt bagasjeplass.

Kamera foran og bak gir bra oversikt. Foto: Tor Mjaaland

På offensiven

Den ladbare utgaven av Kuga kommer kun med forhjulstrekk. Noen vil kanskje savne det, men i de aller fleste situasjoner holder det i massevis med trekk på forhjulene kombinert med gode støttesystemer. En mildhybrid variant kommer til høsten med firehjulstrekk, en dieselversjon med det samme er like om hjørnet.

Innvendig har nye Kuga mye likt med nyeste Focus. Det liker vi. Enkelt, stilig og ryddig samtidig som infotainment er intuitivt og greit å håndtere.

Baksetene kan skyves frem og tilbake og øke bagasjevolumet ti 554 liter. Foto: Tor Mjaaland

Ladbare suv-er i mellomstørrelsen kommer på rekke og rad. Men med nye Kuga har Ford posisjonert seg svært godt. Vi kan ikke skjønne annet enn at denne bør treffe godt i et fortsatt sultent suv-marked der lang elektrisk rekkevidde er noe de fleste vil applaudere. Ford er på offensiven!

Fakta

Bil: Ford Kuga ST-Line

Pris: Fra 452.900,- (Titanium)

Pris prøvd bil: 536.600

Motor: 2,5 l bensin

Effekt: 152 hk

Dreiemoment: 200 Nm

Elmotor: 131 hk/230 Nm

Systemeffekt: 225 hk

Toppfart: 200 km/t

0–100 km/t: 9,1 sek.

Forbruk (WLTP): 0,14 l/mil

Utslipp CO2 (WLTP): 32 gram/km

Lengde/bredde/høyde: 461/188/168 cm

Bagasjerom: 474–554 l

Vekt: 1769 kg

Hengervekt: 1200 kg

Kjøreegenskaper

Tradisjonen tro leverer Ford høy kvalitet på kjøreegenskaper. Du finner deg kjapt til rette i bilen, den er direkte og tydelig på styring, kjapp nok og behagelig stillegående.

Design

Ford er ikke direkte dristig når det gjelder utvendig design. Men nye Kuga er harmonisk og velproposjonert. Likner nok litt på enkelte andre moderne suv-er.

Økonomi

Her er det tommelen opp. Kjøpspris under 500.000 kroner er helt greit for en mellomstor suv. Med elektrisk kjølelengde på rundt seks mil kan du spare minst 10.000 i året på drivstoffutgifter.

Pluss

Nye Kuga får pluss for bedre plass til folk og bagasje enn forgjengeren, gode kjøreegenskaper og ikke minst for elektrisk kjørelengde som slår mange av konkurrentene.

Minus

Noen av oss synes at en suv skal ha drift på alle fire hjulene. Det får du ikke på den ladbare utgaven. Adaptiv cruisekontroll burde vært standardutstyr.