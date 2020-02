70 prosent av nybilene på strøm

Bilsalget økte med nesten 20 prosent i Kristiansand i januar. Fem elbiler var på topp på registreringsstatistikken, og biler som kan kjøre på strøm utgjorde nesten 70 prosent av nybilene.

Audi e-tron var mest registrerte nybil i januar både i Kritiansand og i landet som helhet. Foto: Mjaaland, Tor

Den mest solgte bilmodellen var familie-suven Audi e-tron, med Renault Zoe, Volkswagen e-Golf, Nissan Leaf og Hyundai Kona på de fire neste plassene. Alle er helelektriske biler.

I tillegg var det høyt salg av ladbare biler som utgjorde nesten 20 prosent av nyregistreringene. Det betyr at nesten 70 prosent av de nye bilene som rullet ut av forretningene i januar, kan kjøre utslippsfritt på strøm.

Volkswagen var som vanlig mest solgte bilmerke, i januar foran Audi, BMW, Toyota og Renault. Uten elbiler i varelageret, er det sterkt av Toyota å hevde seg i tetstriden. På landsbasis var faktisk Toyota på topp i januar.

Opp 900 prosent

Heftigste økningen i forhold til januar i fjor hadde Renault på hele 900 prosent. Litt av forklaringen er å finne i at levering av ny modell ble utsatt noen måneder slik at mange av høstens ordrebiler ble levert i januar. Også Audi økte formidabelt, opp nesten 600 prosent sammenliknet med fjoråret.

Det høye elbilsalget har uten tvil sammenheng med at det kommer stadig flere nye elbiler på markedet. Noe av forklaringen er også å finne hos bilfabrikkene. For å unngå milliardbøter grunnet for høye utslipp i 2020, har de holdt igjen på levering av nye elbiler til over årsskiftet.

BMW på topp

Blant de ladbare hybridene er det BMW som troner på toppen. Det tyske premiummerket leverer så å si samtlige modeller med ladekontakt. Imponerende er det at storbilen BMW X5 topper statistikken blant de ladbare bilene. Denne har fått elektrisk rekkevidde på nærmere 100 kilometer og kan dermed kjøres som en elbil store deler av tiden. Men det er en kostbar bil som fort passerer en million kroner før den ruller ut av forretningen.

I Lyngdal var nybilsalget stabilt sammenliknet med 2019, mens det i Mandal økte med over 50 prosent. Riktignok fra en svært svak januar i fjor.

