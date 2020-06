En flom av ladbare modeller fra BMW

Salget av ladbare biler har økt med 30 prosent i år. Mange nye modeller med stadig økt elektrisk rekkevidde og et hyggelig norsk avgiftssystem, er viktige forklaringer på det.

Salgssjef hos Bavaria Kristiansand, Thom Isak Dahle, viser gjerne fram en av de mange ladbare bilene – her en BMW X1. Foto: Tor Mjaaland

– Nå er snart alle våre modeller å få som ladbare utgaver. Det ser vi faller i smak hos kundene, sier salgssjef Thom Isak Dahle hos Bavaria Kristiansand.

Så ramser han opp hvilke BMW-modeller som nå er å få med kombinasjonen bensinmotor og elektrisk motor: 3-serie Sedan, 3-serie Touring med firehjulstrekk, 5-serien Sedan, 5-serien Touring, X1, X2, X3, X5, 7-serien og 225 Xe Active Tourer. I tillegg kommer sportsbilen i8 og Mini Countryman, sistnevnte også i BMW-familien men selvsagt som eget merke med stolte tradisjoner.

– Den elektriske rekkevidden er nå blitt så bra at folk kan kjøre elektrisk i det daglige. Og skal du på langtur, lader du i utforbakker og under bremsing og får ekstra kilometer på «batteritanken», sier Dahle.

Siste skudd på stammen av ladbare BMW-modeller er 3-serie Touring. Foto: Tor Mjaaland

Lavt forbruk

Rene elbiler har vært salgsvinneren hos BMW de siste årene. Men Dahle peker gjerne på fordelene med ladbare biler når bilturen for eksempel går nedover i Europa, når det igjen blir tillatt.

– Med en elbil må du selvsagt planlegge litt mer når det gjelder lading. Om du ikke har fått ladet plug in-bilen din, har den likevel et hyggelig bensinforbruk takket være moderne og miljøvennlige motorer.

De fleste ladbare BMW-modellene har en to liter bensinmotor kombinert med elmotorer som gir såkalt systemeffekt på fra 225 til rundt 400 hestekrefter.

Når det gjelder den ladbare X5-utgaven, har denne en seks sylindret bensinmotor på 286 hk, og en elmotor på 113 hk. Til sammen gir det en effekt på 394 hk og et dreiemoment på 600 nm. Med denne ytelsen ordner den store bilen 0-100 km/t på kun 5,6 sekunder. Med elektrisk rekkevidde på over 80 km ifølge den nye WLTP standarden.

Ei ekstra luke for lading skiller plug in-bilene fra de fossile utgavene. Foto: Tor Mjaaland

Lade underveis

Underveis kan du også holde igjen på batterikapasiteten, eller lade opp batteriene, dersom du skal til en by der bare utslippsfrie biler slipper inn.

Dahle minner også om at de fleste ladbare utgavene han tilbyr tar hengerfeste og at vektgrensen på henger har vært økende.

Og selv om de ladbare utgavene i utgangspunktet er mer kostbare å produsere enn biler med bare fossile motorer, sørger norsk avgiftssystem for at de ladbare får den hyggeligste prislappen.

– Når du kjører elektrisk mesteparten av uka og kombinerer mellom bensin og strøm på langturer, får du et svært hyggelig gjennomsnittsforbruk. Da er det ikke underlig at svært mange havner på en ladbar utgave når bilvalget skal skje, sier Thom Isak Dahle.