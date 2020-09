Prøvekjørt: VW ID.3 Max: Volkswagen nye elbil imponerer

Hei Volkswagen! Litt av en elbil dere nå har laget! Lover godt for kommende biler i ID-serien.

Endelig er den her, Volkswagens første elbil i ID-serien. ID.3 imponerer på flere områder, ikke minst stillhet under kjøring. Foto: Tor Mjaaland

Nå er den her, ID.3 som første skudd på Volkswagens storsatsing på elektriske biler. Med stemmestyring der du gir beskjed til bilen om du fryser, svetter, vil ha mer lyd på anlegget eller har andre ønsker du vil ha innfridd.

Kommunikasjonen med bilen fungerte utmerket, og da var det naturlig å starte dagens biltestartikkel med en tilbakemelding i samme stil og ånd.

For Volkswagen ID.3 innfrir, ingen tvil om det. Det finnes elbiler som er billigere, som er raskere enn ID.3 og som har mer premiumkvalitet. Men jeg tror ikke jeg har kjørt en elbil som går stillere på veien enn ID.3 gjør. Her har VW-ingeniørene truffet blink. Stillhet under fart, også på motorvei, gjør turen behagelig og mindre trøttende.

I Max-utgaven var det 12-veis elektriske seter med massasje. Enkelt og stilrent interiør. Foto: Tor Mjaaland

Et skritt videre

Vi kjørte topputgaven ID.3 Max, men motor og rekkevidde er likt i de tre modellene ID.3, ID.3 Plus og ID.3 Max, der alle har et 1ST etter navnet for å slå fast at dette er første utgave der Norge mottar en stor andel av de produserte bilene. Vi har tidligere skrytt av elektriske e-Golf og ment at den lå et hestehode foran mange konkurrenter. Nå leverer Volkswagen elbiler som er bygget som slike fra bunnen av. Det betyr at nye ID.3 tar et skritt videre i forhold til bestselgeren e-Golf.

Slik ser nye VW ID.3 ut bakfra. Bagasjevolum er på 385 liter. Foto: Tor Mjaaland

Storbilfølelse

Den er lettkjørt, mer enn rask nok med sine 204 hk, og du får en følelse av å sitte i en større bil enn den 4,26 meter lange bilen. «Utvendig som en Golf, innvendig som en Passat», har Volkswagen reklamert med. Kanskje en liten overdrivelse det siste, men storbilfølelsen dukker opp på ID.3-tur der baksetepassasjerene har bra med benplass, flatt gulv og et stort glasstak i prøvebilen som gjør det romslig og luftig. Med litt suv-følelse bak rattet der du sitter høyere enn i mange andre biler. Skiluka liker vi godt!

To baksetepassasjerer har det svært romslig, med tre voksne blir bredden kanskje i snaueste laget, Foto: Tor Mjaaland

Solid støtte

ID.3 er et langt stykke på vei mot selvkjøring. Ja, den starter jo nesten av seg selv uten at du trenger trykke på startknappen. Det er nok å dreie girvelger til D, så er du i gang. Girvelgeren sitter forresten litt uvant plassert bak rattet, det ble vi vant til.

VW ID.3 sett forfra. Det er ikke mye som minner om tidligere Volkswagen-utgaver. Foto: Tor Mjaaland

Med den adaptive cruisekontrollen får du solid støtte til å kjøre sikkert og unngå fartsbøter. Når du nærmer deg en 50-sone, får du beskjed om det, og bilen setter ned farten. Også foran rundkjøringer dempes farten. Det sies at ID.3 er blitt litt forsinket på grunn av utvikling av programvaren. Ut fra hvordan det fungerte for oss, var det verd de ekstra månedene. Berøringsskjermen var enkel å håndtere, og den lille skjermen bak rattet, som beveger seg opp og ned når rattet tiltes, gir info du trenger.

Du kan få mye hjelp underveis av forskjellige førerstøttesystemer via den midtstilte skjermen. Foto: Tor Mjaaland

Bakhjulsdrevet

ID.3 er bakhjulsdrevet, det var nok en overraskelse for noen da det ble kjent. På tørr asfalt fungerte det utmerket, her føler du at du blir dyttet kjapt fremover. Om det betyr noe for fremkommelighet på vinteren, vil tiden vise.

I Plus og Max-utgavene finner du deg fort til rette bak rattet i elektrisk justerbare seter med massasje i Max-utgaven. Toppmodellen vi kjørte hadde bøttevis av førerstøtte og sikkerhetsutstyr. Nevnes kan filskiftassistent, køkjøringsassistent, nødhjelpassistent, led matrix frontlykter, lyddempende frontrute og mye annet.

Girvelgeren sitter bak rattet, uvant, men enkelt å håndtere når du blir vant med det. Foto: Tor Mjaaland

I head-up displayet får du den info du trenger under fart, for eksempel ser du streker som markerer avstanden til bilen foran, grønne når avstanden er ok, røde når du er for nær.

Ikke billigst

Du får ikke premiumfølelse når det gjelder interiøret, litt hardplast og blanke overflater virker både praktisk og enkelt, men altså uten luksusopplevelse.

Rekkevidden på 420 kilometer burde holde for de fleste. En test nylig endte på 530 kilometer, men det var med en «sparefører» bak rattet.

På den lille skjermen foran føreren får du info om fart, fartsbegrensning på stedet og biler foran deg. ID.3 er langt på vei selvkjørende. Foto: Tor Mjaaland

Bil: Volkswagen ID.3 Max 1ST

Pris: Fra 351.900,- (Pris prøvd bil: 450.000,-)

Motor: Elektrisk

Effekt: 204 hk

Dreiemoment: 310 Nm

Batteri 58 kWh

Ladehastighet: 100 kW

Rekkevidde 420 km (408 km i Max-utgaven)

Strømforbruk: 15,6 kWt/100 km (blandet kjøring)

Toppfart: 160 km/t

0–100 km/t: 7,3 sek.

Lengde/bredde/høyde: 426/1/1778/1552 mm

Vekt: 1719 kg

Bagasjevolum: 385 liter

Interessen for ID.3 har vært voldsom. Den blir neppe mindre etter at flere båtlaster er ankommet elbillandet i nord. Max-utgaven vi kjørte koster rundt 450.000 kroner, startprisen er 100.000 kroner lavere. og midt mellom finner vi ID.3 Plus til ca 400.000.

Elbilkonkurransen blir stadig hardere, og Volkswagen har ikke akkurat lagt seg nederst på prislisten. Men nordmenn betaler for kvalitet, og det får de utvilsomt i bilen som skal sette Volkswagen-standard for den elektriske framtida.

Kjøreegenskaper

Her er det lett å bli begeistret. Mer stillegående enn elbiler flest, lettkjørt, nesten selvkjørende og med stor trygghet på veien for fører og passasjerer. Spent på hvordan den er på vinterføre med bakhjulsdriften.

Design

Tidløst aerodynamisk utseende, nyskapende sett i tradisjonell VW-stil. Innvendig er det svært moderne, enkelt og stilrent.

Økonomi

Volkswagen plasserer ID.3 sånn midt på prisskalaen når det gjelder rimeligste utgave. Topputgaven Max møter tøffe konkurrenter prismessig sett.

Pluss

Utrolig stillegående, lettkjørt, kjapp og med stor grad av selvkjøring. Du føler deg trygg i bilen som er romsligere innvendig enn ytre mål skulle tilsi. Tøft interiør. Kjørelengde på 420 km (408 km i Max-utgaven) er bra.

1Minus

Prisen for toppmodellen Max i høyeste laget. Tar ikke takstativ eller tilhenger, men kan ha feste for transport av sykler. Virker billigere innvendig enn for eksempel langt rimeligere Mazda MX-30.

