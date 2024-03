6. februar 1954 åpnet International Motor Sports Show i New York dørene, og Mercedes-Benz overrasket hele verden med en helt uventet og uvanlig bil. Her kunne ivrige tilskuere for første gang se supersportsbilen 300 SL Coupé (W 198), også kalt «Gullwing».

Det skriver Mercedes-Benz Norge i en jubbileumsomtale av bilen som bare ble produsert i 1400 eksemplarer av 300 SL Coupé fra 1954 til 1957, og ytterligere 1858 eksemplarer av 300 SL Roadster.

Noe av det aller mest slående med 300 SL Coupé var måkevingedørene, som har sitt utspring fra denne racerbilen.

På Mercedes-Benz museet i Stuttgart i Tyskland står en sølvfarget Mercedes-Benz 300 SL Coupé med rødt interiør utstilt, der den tiltrekker seg mye oppmerksomhet fra de besøkende. Foto: Mercedes-Benz AG

En nødvendighet

Dørene var verken en markedsføringsgimmick eller et resultat av overivrige designere, men derimot en ingeniørmessig nødvendighet, heter det i pressemeldingen. I likhet med racerbilen, hadde 300 SL Coupé en lett rørformet ramme. Denne var relativt høy på sidene, noe som gjorde en konvensjonell dørløsning umulig.

Med måkevingedørene kunne ikke vinduene rulles ned, og de rektangulære vinduene til 300 SL kunne tas av med mulighet for å transportere de i bagasjerommet. De mindre og trekantede sidevinduene kunne åpnes ved å rotere dem.

Det ytre dørhåndtaket på 300 SL Coupé var en funksjonell og aerodynamisk detalj. Et forsiktig trykk på den lille utstikkende delen, førte til at håndtaket foldet seg ut, og deretter kunne døren elegant åpnes.

Det ytre dørhåndtaket på 300 SL Coupé var en vakker, funksjonell og aerodynamisk detalj. Et forsiktig trykk på den lille utstikkende delen førte til at håndtaket foldet seg ut, og deretter kunne døren elegant åpnes Foto: Mercedes-Benz AG

«Supersportsbil»

Mercedes-Benz 300 SL Coupé hadde naturligvis også en rekke andre funksjoner. Et utmerket understell, nærmest ideell vektfordeling og en sekssylindret motor gjorde modellen til en supersportsbil. Den var verdens første personbil i produksjon med en firetakts motor med direkte innsprøytning, noe som gjorde det mulig å øke effekten med rundt 25 prosent, fra 125 kW (170 hk) i racerbilen til 158 kW (215 hk) i 300 SL Coupé. Dette i sin tur ga en topphastighet på 250 km/t, som var en helt ekstraordinær ytelse på midten av 1950-tallet.

300 SL Coupé ble en publikumsmagnet fra først stund og fikk raskt passende kallenavn. «Gullwing» ble den amerikanske betegnelsen på bilen, mens den i Frankrike er kjent som «Papillon».

