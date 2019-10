Bilene skal leveres fra forhandleren på Setesdalsveien til OneCo-selskaper og avdelinger landet rundt. Kontrakten skal være en av de største enkeltavtaler på nyttekjøretøy i Norge. OneCo ønsker ikke å opplyse det eksakte antall biler som omfattes av kontrakten, men etter det Fædrelandsvennen erfarer skal det dreie seg om mange hundre biler.

– En prestisjekontrakt for oss som sikrer vår posisjon som nummer en på nyttekjøretøy lokalt og på topp blant landets Volkswagen-forhandlere når det gjelder inngåtte kontrakter, sier Christian Tholin, salgssjef for nyttekjøretøy hos Gumpens Auto Vest. Han legger til at kontrakten selvsagt er viktig for å sikre antall arbeidsplasser i Gumpen Gruppen.