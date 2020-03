Bilfest med Autofil-Larsen

Jan Erik «Autofil» Larsen skapte stemning og bilentusiasme da han ledet nærmere 1000 bilmennesker gjennom åpningen av Mobile Sørlandsparkens nye bilhus. I tillegg norgespremierte han en elbil.

Jan Erik «Autofil» Larsen har nettopp avduket nye Honda E med god assistanse av de to småjentene. Foto: Tor Mjaaland

Tor Mjaaland

Bilen heter Honda e, er en retromodell bygget på den første Honda Civic, og den vakte voldsom interesse etter at Larsen med assistanse av to småjenter hadde avduket den i Sørlandets største bilvarehus i Sørlandsparken.

– Helt vilt, sier daglig leder i Mobile Sørlandsparken, Tor Inge Haugen og forteller om det han kaller en «vanvittig suksess» med salg av både nye og brukte biler.

– Men kanskje aller viktigst, folk sto i kø for å bli kjent med oss og bilhuset vårt, sier Haugen som oppsummerer med at det gikk med 1000 hveteboller, at to flere meter lange bløtkaker var spist opp lenge før festen var over og at det var stinn brakke fra tidlig formiddag til de stengte dørene.

Interessen for nye, retro Honda E var stor under åpningen av bilvarehuset til Mobile Sørlandsparken. Foto: Tor Mjaaland

Gledesspreder

Kona til Jan Erik Larsen har kalt ham «profesjonell gledesspreder», og der er vi på linje med henne. Bilen han avduket brukte han store ord om, og da vi snakket med ham etterpå, stod han inne for hvert eneste ord.

– En helt spesiell bil, så fullstappet av teknologi og gode retrofølelser, at den bare må oppleves, sier Larsen.

– Noe av det kuleste som finnes på bilfronten, legger han til.

Og tok like godt med en historie om da han som 19-åring skulle kjøpe sin første bil. Han hadde forelsket seg i en brukt Range Rover Evoque, men fikk klar beskjed av selgeren: «En bil fra helvete. Det billigste med den er å kjøpe den, alt annet vil koste mye mer», sa bilselger Ole Grangård og pekte på alle de andre bilene han gjerne ville selge trygt til unge Larsen.

Janne Skjelbred-Knutsen er salgssekretær til daglig. Her har hun inntatt bakeriutsalget og serverer kaffe fra baristamaskinen. Foto: Tor Mjaaland

Salgssekretær Rita Løvhaugen med favnen full av nystekte brød. Foto: Tor Mjaaland

Festdag

– Og bilselgeren var mannen som i dag eier hele Mobile Gruppen, lever enkelt i en liten leilighet på Oslo østkant og elsker å selge og kjøpe biler, forteller Larsen.

Men åpningsfesten var først og fremst en festdag for Mobile Sørlandsparken, de ansatte, deres kunder og mulige nye kunder.

– Vi fikk vist alt vi kan og alt vi har å tilby, sier Tor Inge Haugen som antagelig leder landets eneste bilbutikk med eget bakeri og kafeteria. Så i Mobile Sørlandsparken lukter det faktisk mer av nystekte brød enn av olje, diesel og bensin.

To fornøyde herre, daglig leder Tor Inge Haugen (t.v.) og salgssjef Tor Arne Myhra, under åpningensfesten på Mobile Sørlandsparken. Foto: Tor Mjaaland

Kuleste elbilen

– Det er jo bare så utrolig gøy, sa salgssekretær Janne Skjelbred-Knutsen som for anledningen sto bak kafeteriadisken og hadde det supertravelt med å servere skikkelig baristakaffe fra kaffemaskin på ypperste nivå, bestemt og bestilt av mobile-sjef Grangård.

Slik ser dashbordet ut i nye Honda e. Foto: Tor Mjaaland

Og retrobilen Honda e, som langt fra blir den billigste, men altså kuleste elbilen, er klar til levering fra mai måned, sier salgssjef Tor Arne Myhra. Han er ikke i tvil om at den blir populær blant de som vil ha en elbil som skiller seg ut fra massen.