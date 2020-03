Tesla-førere krasjer mest

Publisert Publisert Nå nettopp

Tall fra forsikringsselskapene viser at Tesla-førere krasjet mest både i 2018 og 2019. Foto: NTB Scanpix

Tor Mjaaland

Skadefrekvensen i Norge øker, og Tesla-eierne er verstingene. Det skriver nettstedet tek.no og viser til at Finans Norge har hentet ut tall på forespørsel fra bransjenettstedet Bilbransje24. Tallene hentes ut gjennom skadetakseringssystemet DBS, som er felles for alle forsikringsselskap.

Både antall og andelen av elbiler som ble utsatt for skade økte fra 2018 til 2019 og aller størst andel hadde Tesla.

Oversikten viser antall skader som har vært såpass store at det er blitt skrevet skademelding til forsikringsselskapene.

Tallene viser at det i 2018 ble rapportert skade på 13,3 prosent av de registrerte elbilene, mens det samme tallet for 2019 viste en økning til 14,3 prosent. Til sammenligning var tallet for fossilbiler (drivstoffbilene) cirka ni prosent, skriver tek.no. Tesla hadde en skadeprosent på 20,4 både i 2018 og 2019.

Bak Tesla, som er klart øverst på skadelisten, er det jevnt. Statusbiler som BMW og Audi ligger faktisk godt under gjennomsnittet når det gjelder antall skader.