Og det er at det fortsatt er klart mest lønnsomt å kjøre elbil, spesielt om du lader hjemme med strømstøtte fra staten. Litt verre ser det ut om du lader på hytta der strømstøtten ikke slår inn. Har du en elbil med forholdsvis høyt forbruk, for eksempel over 20 kW per 100 kilometer, og hytteprisen ligger rundt sju-åtte kroner per kilowattime, er prisforskjellen mellom dieselbil og elbil nesten visket ut. Ikke minst fordi diesel- og bensinprisen har vært nedadgående en stund og på det «beste» ligget rundt 20 kroner literen.

Men de fleste lader oftest hjemme, og da vil hytteladingene ikke slå særlig ut på totalforbruket gjennom året.

Diesel fire ganger dyrere

Magasinet Motor har laget en rekke tabeller med forskjellige strøm- og diselpriser. Enkelt og greit viser disse at dersom du lader hjemme med solid strømstøtte, er det fire ganger dyrere å kjøre dieslebil enn elbil om du for eksempel kjører en Tesla Model 3, en av de mest populære elbilene i Norge.

Motor presenterer dette eksempelet:

«Energivennlige og populære elbiler som Tesla Model 3 bruker rundt 1,5 kWt per mil. Med en strømpris etter strømstøtte på to kroner per kilowatt-time, vil 100 kilometer i bilen koste cirka 30 kroner i strøm.

Bensin- og dieselgjerrige biler, som Toyota Prius, bruker rundt 0,5 liter per mil. Med en literpris på 22,50 kroner, koster 100 kilometer i denne og tilsvarende biler 113 kroner».

Lite å spare

Drar du til hytta som kanskje ligger i et av de dyreste strømområdene i landet, må du kanskje betale sju kroner/kWt . Kjører du 100 kilometer i Tesla Model 3 blir prisen 105 kroner, som fortsatt er litt mindre enn for en tilsvarende dieselbil. Men flere av de mest populære elbilene har et snittforbruk på over 20 kroner/kWt, og da vil det nok være lite å spare på å kjøre elbil, vel å merke om hele turen lades fra hyttestrømmen.

Også lynlading på de mange hurtigladestasjonene koster flesk om du foretar en såkalt «drop-in lading». Da vil prisen raskt ligge mellom seks og sju kroner per kWt, og kjøreturen på strøm blir omtrent like kostbar som om du hadde kjørt bensin- eller dieselbil.

Men det er flere måter å få ned ladeprisen på, også på hurtigladestasjonene. Et eksempel er Elbilforeningens Ladeklubben. Er du medlem der og benytter ladestasjoner Elbilforeningen har avtaler med, synker prisen kjapt til tre, fire kroner per kWt.