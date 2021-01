Etterslep på 60 milliarder

Ved inngangen til valgåret 2021 sender medlemsorganisasjonen NAF en tydelig beskjed til samferdselsminister Knut Arild Hareide:

– Ta dine egne løfter på alvor og sørg for et vedlikeholdsløft for fylkesveiene. Det ligger mye hverdagstrygghet for folk i å reparere hull og usikre veiskuldre, uttaler Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF i en pressemelding fra bilorganisasjonen.

Hun viser til at samferdselsminister Knut Arild Hareide til våren skal legge fram Nasjonal Transportplan. NAF mener den må inneholde en plan for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på de norske veiene.

NAF-bladet Motor har ifølge pressemeldingen beregnet at etterslepet på fylkesveiene alene er på godt over 60 milliarder kroner og stigende.

Hvert år bruker regjeringen fem milliarder kroner på veivedlikehold. Det er ikke nok til å ta igjen etterslepet og allerede forfalne veier forfaller mer år for år, slår NAF fast.

