Her er de beste vinterdekkene

Årets vinterdekktest i NAF-magasinet Motor bekrefter den evige sannheten, nemlig at ingen dekk kan være best på alt. Underlaget du kjører på bør være viktigste faktor for dekkvalget.,

Dekkene fra premium-merkene gjør det fortsatt best i Motors dekktest. Foto: Niklas Carle

Det sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF i en pressemelding fra selskapet. I samarbeid med det ledende svenske bilmagasinet Vi Bilägare har Motor testet åtte piggdekk og åtte piggfrie dekk i dimensjonen 205/60 R16 på snø og is – og på tørr og våt asfalt.

– For å finne dekk som passer for din kjøring, er det viktig å se på resultatene for det underlaget du stort sett kjører på, rådgir Sødal. - Det er ikke gitt at dekkene som passer ditt behov er testvinneren, fortsetter han.

Mønsterdybden

Kravet til mønsterdybde i vinterdekk er 3 millimeter. Neb NAF er strengere og anbefaler at du bytter når det er 4 millimeter igjen.

- Det er smart å måle mønsterdybden i dekkene i god tid før hjulskiftet må gjøres. Har dekkene 4 millimeter mønsterdybde, kjøp nye. Det er en billig livsforsikring, sier Nils Sødal.

Dyrest best

Ifølge undersøkelsen er det blant de piggfrie dekkene noen spennende nykommere, men utfordrerne klarer ikke å vippe Continental av tronen. De vinner for tredje gang med sitt VikingContact 7-dekk.

Blant piggdekkene er en ny variant av fjorårs-vinneren Continental IceContact3. I årets test er det blant topp tre, men ikke best. Michelin stikker av med seieren blant piggdekkene.

