Mer ladbart underveis fra BMW

Ladbare biler formelig strømmer ut fra bilfabrikkene dette året. Et godt eksempel på det er BMW som føyer flere biler til den lange rekken de allerede har.

BMW forventer seg mye av ladbare BMW X1 xDrive25e som lanseres senere i år. Foto: BMW/Wilfried Wulff

Først ut er den populære Norges-bilen X3 som om få dager viser seg fram i Norge i ladbar utgave. Den har fått navnet BMW X3 xDrive30e, og deretter er det klart for BMW X1 xDrive25e som lanseres i mars. Litt senere i år lanseres også BMW X2 xDrive25e. Dermed har BMW hele fire ladbare suv-er på markedet i 2020.

– BMW fortsetter offensiven med elektrifiseringen av hele modellporteføljen. Nye BMW X1 xDrive25e får en elektrisk rekkevidde på opptil 57 km (NEDC), 49 km (WLTP), firehjulsdrift og tilhengerfeste, og vi forventer vi at den blir en av segmentets mest populære modeller fremover, sier kommunikasjonsdirektør Marius Tegneby i BMW Group Norge.

En halv million

Over 500 000 elektrifiserte biler fra BMW Group er allerede levert rundt om i verden. Innen utgangen av 2021, er målet å runde én million elektrifiserte biler. I 2023 vil BMW Group tilby minst 25 modeller.

De to nye plug-in hybridene deler samme drivlinje. En 1,5 liters 3-sylindret turbo bensinmotor på 125 hk, med et dreiemoment på 220 Nm leverer kreftene til forhjulene gjennom en 6-trinns automatgirkasse. Kreftene til bakhjulene kommer fra en elektrisk motor på 70 kW (95 hk) med et dreiemoment på 165 Nm. Samlet effekt på drivlinjen er 220 hk med et dreiemoment på 385 Nm.

450 liter bagasjevolum

Litt av bagasjeromsplassen går tapt på grunn av batteriene.Bagasjerommet på BMW X1 xDrive25e måler likevel 450 liter. Modellen kan også leveres med avtagbart tilhengerfeste godkjent for en maksimal last på 750 kg.

Startprisen for nye BMW X1 xDrive25e er kr. 423 000. Norsk standardutstyr inkluderer blant annet 17 tommers aluminiumsfelger, multifunksjonsratt, led hovedlys, oppvarmede forseter, takrelling, alarm og flere BMW Connect-tjenester. Som andre nye BMW plug-in hybrider har modellen også akustisk fotgjengervarsling som standard. Ved ren elektrisk kjøring gir bilen fra seg en diskret «summetone» i hastigheter opp til 30 km/t.

