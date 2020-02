Garanterer jobb og læreplass

De anbefaler unge jenter og gutter å satse innen bilfaget, Susanne Grindland og Othman Alsheiko. Selv har de valgt billakkerer og bilskadeoperatør som framtidig yrke.

Othman Alsheiko (t.v.) utdanner seg til bilskadeoperatør og er klar forlæreplass til høsten. Kontaktlærer Arnt «Bassen» Almedal ved Kvadraturen Videregående skole ønsker flere velkommen til bilfagene. Foto: Tor Mjaaland

Tor Mjaaland

– Billakkererfaget passer minst like godt for jenter som for gutter, slår 17 år gamle Susanne fra Finsland fast.

– Her er både nøyaktighet og kreativitet viktig for at resultatet skal bli godt, sier ungjenta som hver dag reiser fra utkanten i den nye storkommunen til Kvadraturen Videregående skole der hun er elev på VG2 Bilskade, lakk og karosseri.

Det samme er Othman, som kom til Kristiansand fra Syria i 2015.

– Der bygde både bestefar og far hus, og jeg jobbet sammen med dem. Men nå er det bil som gjelder, sier 25-åringen som regner med å sikre seg læreplass fra høsten av.

Det samme gjør Susanne som allerede har vært utplassert to ganger hos Bay Auto og fått et godt forhold til den bedriften.

Susanne Grindland anbefaler flere jenter å satse på utdannelse som billakkerer. Foto: Tor Mjaaland

Søknadsfrist 1. mars

Nylig var de begge aktive under Åpen Skole på Kvadraturen videregående da ungdomsskolelever sammen med foresatte var invitert for å få et innblikk i de mange valgmulighetene de unge har når det gjelder framtidig yrkesutdanning.

Og det haster med valget. Allerede 1. mars går søknadsfristen ut for videregående opplæring. At valget kan være vanskelig, var guttegjengen fra Karuss skole i Vågsbygd enige om. Men tiendeklassingene Jonas Ofstad Solberg, Yurdum Khalid, Noah Augland Aateigen, Mats Andersen Müller og Børge Bjerkely Liebermann var skjønt enige om at bilfaget kan være aktuelt å satse på.

De forteller at de får gode råd både fra foreldre og lærere, men synes det er tidlig i livet å måtte ta disse valgene.

Tiendeklassingene Jonas Ofstad Solberg, Yurdum Khalid, Noah Augland Aateigen, Mats Andersen Müller og Børge Bjerkely Liebermann fra Karuss skole har bilfag som aktuell utdanningsvei. Her får de gode råd fra Othman Alsheiko, elev på VG2 Bilskade, lakk og karosseri under skolens Åpne Dag. Foto: Tor Mjaaland

Mopeder

– Foreldrene mine mener nok at jeg bør satse på bygg, men selv heller jeg nok mer mot bilfaget, sier Mats, mens Børge tenker at «Bilfag med påbygg», som gir studiekompetanse, kan være et aktuelt alternativ.

På spørsmål om bilinteressen allerede er på topp, svarer de nokså unisont at foreløpig er det nok helst er mopeder som gjelder.

Under Åpen Skole møtte de en god ambassadør for nettopp det å satse innen bilfaget. En humørfylt kontaktlærer innen billakkererfaget, Arnt «Bassen» Almedal, hadde denne kjappe replikken til ungdommene:

– He dykke lyst til å stå ute og fryse eller jobbe inne heile året med t-skjorte og vernesko, spurte læreren fra Hægeland med snart 40 års erfaring fra nettopp dette faget. Og så ut til å få rimelig bra gehør blant guttene fra Karuss for at t-skjorte er å foretrekke.

Othman Alsheiko , opprinnelig fra Syria utdanner seg til bilskadeoperatør, et yrke det er sterkt behov for flere lælinger til. Foto: Tor Mjaaland

Trenger lærlinger

Fornøyd var også daglig leder ved Bilbransjens Opplæringskontor Sør, Per Ole Sæverud.

– Veldig flott at elever og lærere sammen med bransjen markedsfører bilfaget og at så mange 10. klassinger ser ut til å være interessert i mulighetene innen dette faget, sier Sæverud.

Han minner om både læreplassgaranti og trygge framtidige jobber innenfor et fag der den tekniske utviklingen er stor og går svært fort.

– Derfor er det viktig at de unge får se alt det spennende denne bransjen holder på med, sier Sæverud og ramser opp følgende muligheter innen bilfaget: Mekaniker lett eller tunge kjøretøy, motorsykkelmekaniker. motormekaniker (fritidsbåt), bilskadeoperatør (biloppretter), billakkerer, reservedelsfaget, hjulutruster (dekk og felg) og chassispåbygg.

– Det er faktisk innen bilskadefaget behovet for lærlinger er størst, forteller Sæverud. Trass i de mange hjelpemidlene dagens sjåfører har for å unngå å bulke, øker antall bilskader.

– Derfor trenger vi lærevillige ungdommer med de rette holdningene. Da er ikke veien lang til læreplass og fast jobb, lover lederen for Bilbransjens Opplæringskontor Sør, Per Ole Sæverud.

