Flere negative til å kjøpe elbil

Hver tredje vil ha elbil neste gang de skal kjøpe bil. Kvinner er mer positive til elbil enn menn, viser en undersøkelse NAF har foretatt.

Mange bilkjøpere har nytt godt av avgiftsfritaket på elbiler, som storselgeren Nissan Leaf. Foto: Tor Mjaaland

Undersøkelsen viser også at de som er mest negative til å kjøpe elbil har økt siden i fjor.

– Andelen som skal ha elbil som sin neste bil holder seg på 35 prosent. Det er overraskende at ikke flere svarer bekreftende i år, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF i en pressemelding fra bilorganisasjonen.

Elbilsalget har økt så langt i år. I mars utgjorde elbilene 63 prosent av de nyregistrerte bilene i Kristiansand. I Norge totalt er halvparten av de nye bilene elbiler så langt i år. Likevel viser altså en ny, landsrepresentativ undersøkelse InFact har gjort på oppdrag fra NAF, at det ikke er flere som oppgir at de vil velge elbil neste gang de kjøper bil, enn det var på samme tid i fjor. Snarere tvert imot.

NAF-undersøkelsen viser at 29 prosent sier at de ikke skal ha elbil. Det er omtrent som i fjor, men bak disse tallene viser det seg at den andelen som er aller mest negative til å skaffe seg elbil har økt fra 12 prosent i 2019 til 22 prosent i 2020.

Kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal i Norges Automobilforbund. Foto: NAF

«Ikke kutt i fordelene»

Det mener NAF kan bli en utfordring for myndighetene, som har vedtatt et mål om at alle nye biler skal være nullutslippsbiler i 2025.

– De siste bilkjøperne kan bli vanskelige å nå, spår kommunikasjonsrådgiveren i NAF, Nils Sødal.

Han tror at myndighetene nå må gjøre to ting om de ønsker å få flere til å velge elektrisk:

– Det ene er å ikke kutte i avgiftsfordelene for elbiler for tidlig. Elbiler har verken moms eller engangsavgift, forklarer Sødal.

– Mange av de som skaffet seg elbil først er de med god råd. Å innføre 25 prosent moms på elbil vil gjøre at de som vurderer elbil nå vil få en ekstraregning som andre ikke har fått, sier han.

– Det andre er å få opp en ladeinfrastruktur som står i sammenheng med bilparken. Mange opplever ladekø og ladere som ikke virker. Derfor trenger vi både flere og sterkere hurtigladere, sier Sødal