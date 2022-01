Det er Norsk Elbilforening som skriver dette på sine hjemmesider der det opplyses at Volvo er i den avsluttende testfasen av en ny autopilot på den kommende elektrisk versjonen av premium suv-en XC90.

Selvkjøringssystemet er døpt «Ride Pilot», og skal ifølge en pressemelding fra Volvo bidra til en mer praktisk og behagelig kjøreopplevelse.

Systemet er allerede prøvd ut i Sverige, og skal nå gjennom et grundig testregime som en del av godkjenningsprosessen i Europa og USA.

Dersom systemet blir godkjent, betyr det at selvkjøring på nivå 3 for første gang blir tilgjengelig i en Volvo.

Må være en sjåfør

Elbilforeningen skriver at nivå 3-selvkjøring krever fortsatt at sjåføren er til stede, men i motsetning til nivå 2 er det ikke et krav å ha fysisk kontakt med rattet. Man har faktisk lov til å drive med noe helt annet, så lenge man er klar til å ta over ved behov.

«Ride Pilot»-systemet er utviklet i samarbeid med programvareeksperten Zenseact og Luminar, som produserer Lidar-sensorer.

Biler utstyrt med systemet vil være utstyrt med fem radarer, åtte kameraer, 24 sensorer, og 16 ultrasonic-sensorer. Det hele overvåkes og oppdateres trådløst, kontinuerlig.

Volvo skriver at «Ride Pilot» rulles først ut når alle tester er bestått og godkjenningsprosessene er i orden.