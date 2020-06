«Mobilen den nye fyllekjøringen»

I bilkøen spiser vi og drikker, de unge sender SMS og snap, og menn er ivrige på å kjøre forbi. Det viser en fersk undersøkelse.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

En fersk undersøkelse viser at manage av oss leser og sender sms og tar snap mens vi sitter i bilkø. Foto: Fremtind

Tor Mjaaland

– Mobilen er den nye fyllekjøringen, og vi vet at fikling med mobilen er en hyppig kilde til store og små trafikkulykker, uttaler skadeforebygger Therese Nielsen i forsikringsselskapet Fremtind i en pressemelding fra selskapet.

22 prosent av sjåførene mellom 24 og 44 år leser og sender SMS når de sitter bak rattet i bilkø. Over 12 prosent av sjåførene under 23 oppgir at de tar snap mens de sitter i kø, viser undersøkelsen som er gjennomført av Respons Analyse på oppdrag for Fremtind.

– La mobilen ligge mens du kjører. Pass på at du kobler til bluetooth før du kjører og gjør deg ferdig med tasting. Ikke snap, ikke skriv sms eller plott inn adressen på GPS mens du kjører, uttaler skadeforbygger Nielsen i pressemeldingen.

Spiser og drikker

I undersøkelsen oppgir fire av ti at de spiser og drikker mens de sitter bak rattet i kø.

– På langtur kan det være smart å holde blodsukkeret ved like. Du blir fort mer tålmodig i køen, men pass på bilen foran og hold flyten i køen, sier Nielsen.

Nesten dobbelt så mange menn som kvinner kjører forbi når det er kø. Ti prosent menn oppgir dette, mot seks prosent kvinner.

– Vi oppfordrer folk til å holde sin plass i køen. Du vil nødig være den som skaper farlige situasjoner. Som regel gjør du bare køen enda lenger ved å prøve raske løsninger for deg selv, sier Nielsen.

Frykter flere ulykker

Hver sommer registrerer forsikringsbransjen nær 100.000 bilskader (materielle skader på personbiler) på norske veier. De siste tre somrene, 2017, 2018 og 2019, har forsikringsbransjen registrert over 282.000 bilskader til nesten 5,3 milliarder kroner.

– Vi har grunn til å frykte at ulykkestallene vil øke. Grunnet koronasituasjonen og myndighetenes anbefalinger om å ikke reise utenlands tyder alt på at norske veier i sommer blir fulle av reiseglade bilister. Derfor oppfordrer vi alle til å holde farten og blodsukkeret stabilt, og se på bilturen som en del av ferien, avslutter Nielsen.