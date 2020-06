Han begynte hos Gumpen da Bobla var bestselger

Han hadde første arbeidsdagen da folkevognbobla var tidenes bestselger. Etter 50 år hos Gumpens Auto Vest holder Terje Kile fortsatt stand. Og har ikke tenkt å gi seg med det første.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Gamlesjefen Helge Gumpen (84) takker Terje Kile (68) for langvarig og lojal innsats hos Gumpens Auto Vest. 21. juni 1970 hadde Kile sin første arbeidsdag hos bilforhandleren på Setesdalsveien. Foto: Tor Mjaaland

Tor Mjaaland

Bilmekanikeren som begynte som lærling 21. juni 1970 har pendlet mellom hjemmet ved Kilefjorden til bilforhandleren på Setesdalsveien i 50 år. Og takker en raus bedrift for mange gode arbeidsdager.

Og når gamlesjefen Helge Gumpen (84) dukker opp, er godordene minst like hjertelige den andre veien.

– Terje har vist en lojalitet for firmaet og interesse for jobben som vi setter veldig pris på. Jeg tror at også kundene verdsetter den erfaring og kompetanse som folk som Terje innehar, sier en uforskammet sprek Helge Gumpen, som forteller at de har hatt flere medarbeidere som kan vise til rundt 50 år hos byens største bilforhandler.

– Et hyggelig tegn på at folk trives på arbeidsplassen, mener senior-Gumpen.

Ingen tvil, Terje Kile er nestoren hos Gumpens Auto Vest med 50 år på jobben. Foto: Tor Mjaaland

Boble-feber

I dag jobber Kile på EU-kontrollen og trives godt med det. I 1972 tok han fagbrev som mekaniker der han fikk hele 22 mekanikerkolleger fra første arbeidsdagen.

– En stor bedrift også for 50 år siden, slår han fast.

Han minnes godt innføringen av moms i Norge i 1970, noe som førte til et voldsomt bilsalg i 1969. Da satte VW-bobla rekord med hele 16.699 nyregistreringer. Etterkommeren VW Golf var nær ved å banke Bobla i 2015, men havnet 311 biler bak.

– Vi ble premiert for det fantastiske salget med overnattingstur til Hovden like etter at jeg ble ansatt, minnes Kile som også har fått med seg Tysklands-tur til Volkswagen-fabrikkene sammen med gode kolleger.

Raus sjef

Når det gjelder raushet fra arbeidsgiveren, minnes han den gang han som ung medarbeider måtte gå til sjefen Helge Gumpen og be om hjelp. Hans far, som hadde ansvar for snøbrøyting på Riksvei 9, var blitt alvorlig syk.

– Han hadde ikke noe særlig med inntekt å leve av, og jeg spurte Helge om jeg kunne brøyte for pappa mot at jeg jobbet hele ferien. «En avtale», sa sjefen og ga meg hånden, forteller 68-åringen som regner med å jobbe frem mot 70-årsdagen.

Hos Gumpen har han fått med seg både Boble- og Golf-suksessen der sistnevnte har slått forgjengeren på totalt antall solgte biler. Selv er han ikke så nøye på å kjøre nyeste modell.

Diesel

– Kjører en eldre Caddy diesel. For meg er bil et arbeidsredskap som jeg kan behandle litt røft, og diesel er jo fortsatt det beste, mener mekanikeren fra Hægeland.

Hans første bil var en totakter DKW, forgjengeren til Audi.

Og han takker god helse for at det har blitt svært lite fravær fra jobben.

– Terje var alltid på jobb klokka sju om morgenen, uansett føre på veien fra Hægeland til byen, minnes mannen som i mange år var sjefen til dagens jubilant.

På «jubileumsdagen» gikk Terje Kile kledd i ei gammel arbeidsjakke fra 70-tallet med påskriften: «50 år hos Gumpen». Den bar han med stor Gumpen-stolthet!