La damene ta rattet i sommer!

Fordommene om hvem som kjører mest i høye hastigheter viser seg å stemme. Høy fart er en hyppig årsak til trafikkulykker, og det er ingen tvil om at mannfolkene er verst.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Flere menn enn kvinner må regne med å bli tatt in radarkontroll i sommer. Om de ikke overlater rattet til kvinnene. Foto: Tormod Flem Vegge

Tor Mjaaland

– Snitthastigheten går opp når asfalten er bar og sommerdekkene er på. Sammen med mobilbruk og annen uoppmerksomhet bak rattet, er høy fart blant de viktigste kildene til store og små bilulykker, sier Svein Skovly, leder for Innovasjonslab i forsikringsselskapet Fremtind.

Selskapet har de siste tre årene registrert over 360 millioner kjørte kilometer. Kjøredata fra sommertrafikken forteller at vi kjører oftest fort i sesongen vi nå er inne i. Og menn kjører klart fortere enn kvinnene, og yngre menn råkjører mest. Noe som er skremmende, da de yngste som regel er de mest uerfarne bak rattet.

Kvinner er mindre harde på gasspedalen enn menn, viser fakta fra forsikringsselskapet Fremtind. Foto: Fremtind

La damene overta!

Tallfakta viser at menn i den yngste aldersgruppen kjøre over fire ganger så ofte over 110 km/t sammenliknet med kvinner. I tillegg kjører de over femten ganger så ofte over 150 km/t.

I alle aldersgrupper, unntatt de mellom 56-60 år, er det menn som står for mest høy fart, men forskjellen er altså størst blant de yngste.I tillegg oppgir over fire av ti mellom 18 og 24 år at de skal på bilferie i Norge sommer.

- Kanskje unggutta bør la damene ta rattet i sommer, spør Skovly.

Svein Skovly i forsikringsselskapet Fremtind bekrefter at menn kjører klart fortere enn kvinnene. Foto: Fremtind

«Ta det pent!»

Om lag 40 prosent av all kjøring over 110 km/t skjer i feriemånedene juni, juli og august, og mer enn 55 prosent av kjøringen over 150 km/t skjer i disse månedene. Trolig har mye av kjøringen i hastigheter over 150 km/t skjedd utenfor Norge, hvor fartsgrensene er høyere.

Denne sommeren skal en av tre nordmenn på bilferie. Det fremkommer av en undersøkelse Respons analyse har gjennomført på oppdrag for Fremtind. Det gir økt fare for både uhell og lange køer.

– Som i alle årstider oppfordrer vi alle bilister til å ta det pent på veiene også om sommeren. Høy fart og forbikjøringer kan skape farlige situasjoner, og du vil nødig være den som forårsaker ekstra lange køer eller i verste fall alvorlige trafikkulykker, sier Skovly.

Audi og BMW

Ser vi på bilmerker så er det heller ikke så mange overraskelser, men det er klare forskjeller på kjøreatferd. I hastigheter over 110 km/t er det jevnt i «teten» mellom Audi og BMW, og Audi troner fortsatt øverst. På delt tredjeplass finner vi Mercedes og Volvo. Toyota topper i motsatt ende av lista med Mitsubishi og Subaru hakk i hel. Altså er det de tyske bilene som kjøres fortest, og de japanske kjører minst i høye hastigheter.

I hastigheter over 150 km/t er Mercedes øverst foran Audi og BMW. Et stykke bak kommer Skoda og Volvo, og for de fleste andre bilmerker er det forsvinnende lite kjøring i så høye hastigheter.