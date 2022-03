XPeng har vært på det norske markedet en stund med modellene G3 og P7. Nå er det klart for nok en bil fra kinesiske XPeng, nemlig sedanen P5. Denne er selskapets første modell som gjøres tilgjengelig samtidig i fire europeiske markeder, opplyser selskapet i en pressemelding.

– XPeng P5s lansering i fire viktige europeiske markeder er et bevis på vår satsning i Europa, et marked der vi bygger oss opp som en langsiktig aktør, sier Leon He, visepresident for XPeng.

– XPeng P5 er en mellomstor familiesedan, utstyrt med selskapets egenutviklede førerassistentsystem. Bilen kan oppdateres gjennom hele sin levetid (OTA), sier Claes Persson, administrerende direktør i XPeng Norge.

Rekkevidden blir opptil 465 km (WLTP), og den har et batteri på 66 kWh. P5 leveres med oppvarmede skinnseter, og har ifølge selskapet hele 26 oppbevaringsrom og et 450 liters stort bagasjerom, med tilgang til ytterligere 70 liter under et lokk. Prisen er så langt ikke klar.