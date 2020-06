Peugeot med elektrisk storbil

Nå tar franskmennene et nytt skritt innen elbiler og har i løpet av høsten klar storbilen e-Traveller med opp til ni sitteplasser og 1500 liter bagasjekapasitet.

Slik ser den elektriske storbilen Peugeot e-Traveller ut. Den blir klar i løpet av høsten. Foto: Peugeot

Tor Mjaaland

Peugeot e-Traveller kommer i tre lengder og flere setemuligheter. Peugeot mener den kan være aktuell både til familier og profesjonelle aktører som taxi, hotell-shuttle og VIP-bil.

– Dette er åpningen av et nytt elbilsegment i Norge. Vi vet at det er et behov for nullutslipp til brukere som trenger flere sitteplasser og bagasjeplass enn det som tilbys i markedet i dag. Vi gleder oss over å være de første som tilbyr en bil til disse kundene, uttaler Rune Hensel, direktør for Peugeot Norge hos Bertel O. Steen i en pressemelding fra selskapet.

Interiørbilde fra e-Traveller som kommer både i en VIP-versjon og en familievariant. Foto: Peugeot

Ansikt til ansikt

I varianten Business VIP leveres det 6 eller 7 seter. I VIP-varianten vil passasjerene på andre og tredje rad sitte ansikt til ansikt. Her er det også et tre-sone klimaanlegg.

I familievarianten han man opptil 9 seter. Setene kan justeres i lengden samt fjernes helt. Bilen kan også bygges om til to-seter når man virkelig skal frakte mye. Alle varianter har skyvedører på begge sider, som opereres elektrisk.

Bilen kommer i tre lengder, 4,6 meter, 4,95 meter og 5,3 meter. Høyden er begrenset til 1,90 slik at den går inn i parkeringshus. På det meste kan e-Traveller frakte ni personer og 1.500 liter bagasje, eller fem personer og 3.000 liter bagasje. Totalt har bilen 74 liter med oppbevaringsrom rundt om i kupéen. Og den kan trekke tilhenger på 1000 kilo.

Oktober

Motoren er den samme som på e-208 og e-2008, men på grunn av evnen til å trekke tungt er den giret om til en toppfart på 130 kilometer i timen. 0 til 100 varierer fra 10,8 til 13,3 sekunder. Det kommer an på karosseri- og batteristørrelse.

Peugeot e-Traveller leveres med to batteripakker, 50 kWt og 75 kWt. Oppgitt rekkevidde (WLTP) er henholdsvis 230 km og 330 km. Lading skjer via ombordlader på enten 7,4 kw eller 11 kw. Peugeot e-Traveller skal etter planen være tilgjengelig fra oktober 2020. Prisen sies det foreløpig ikke noe om.