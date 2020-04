Svakt resultat for Bertel O. Steen

Konsernsjef Bjørn Maarud i Bertel O. Steen. Foto: Bertel O. Steen

Tor Mjaaland

Bil- og eiendomsselskapet Bertel O. Steen leverte et driftsresultat før avskrivninger på 456 millioner kroner for 2019. Mangel på elektrifiserte modeller har medført et betydelig fall i konsernets nybilsalg.

– Vi snur nå alle steiner for å kutte kostnader, inkludert lønnskutt på 25 prosent for konsernsjef og 15 prosent for andre medlemmer av konsernledelsen, sier konsernsjef Bjørn Maarud i en pressemelding fra selskapet som har store deler av staben permittert for tiden.

– Resultatet for 2019 var svakt. Nå har koronakrisen satt hele næringslivet inklusive bilbransjen i en alvorlig situasjon, også oss i Bertel O. Steen. Permitteringer rammer dessverre mange medarbeidere i vårt konsern nå. Vi gjør alt vi kan for å kunne gjenoppta normal drift og opprettholde flest mulig trygge arbeidsplasser når situasjonen normaliserer seg, sier konsernsjef Bjørn Maarud.