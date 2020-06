Solgte 32 VW ID.3 første dagen

Ivrige salgsfolk hos Gumpens Auto Vest gleder seg til at første ID.3 dukker opp. I mellomtida smiler de bredt bak pappmodellen og med e-Golf-bakenden som forteller at denne er på vei ut. Fra venstre Arthur Hansen, Dag Rune Simonsen, Even Myhrstad og Morten Sogn. Foto: Tor Mjaaland