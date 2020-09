Sørlendingene bulker mest eller mest ærlige?

Sølendingene småbulker dobbelt så ofte som nordlendingene og er verst i landet. Eller er de mest ærlige?

– Prøv å stress ned, da kan du unngå bilkskader, sier sjefen for Utrykningspolitiet i Norge, Steven Hasseldal. (Arkivfoto) Foto: Torstein Øen

KRISTIANSAND: En undersøkelse som Norstat har foretatt for Frende forsikring viser at nesten to av tre (64 prosent) av de som bor i Agder, Telemark og Vestfold, sier at de har bulket bilen sin. I Nord-Norge er det bare tre av ti (30 prosent) som sier det samme, opplyser Frende i en pressemelding.

– Det er ikke godt å si om de er ærligere eller dårligere sjåfører i sør enn i nord, sier Roger Ytre Hauge som er fagsjef på motor i Frende Forsikring.

– Bulkeskader ser vi hyppigst når folk er stresset. Prøv å stress ned og gjør unna ting i god tid, sier sjefen for Utrykningspolitiet, Steven Hasseldal.

– Når du kjører bil, skal du bare kjøre bil og ikke fikle med mobiltelefon eller radio, sier fagsjefen i Frende forsikring, Roger Ytre Hauge. Foto: Pxhere/Frende

8,1 milliarder kroner

Ifølge tall fra Frende forsikring kostet kollisjoner med personbil i Norge vanvittige 8,1 milliarder kroner i 2019.

– Eneulykker troner på toppen og kostet alene over to milliarder for norske forsikringsselskap. Vi ser også at påkjørsler bakfra, påkjørsler av parkerte biler og ryggeskader er høyt på listen og koster mye penger, sier fagsjef Ytre Hauge i Frende.

Forsikringsaktørene i Norge fikk inn over 400.000 skademeldinger på personbiler i landet i fjor. Tallene er hentet fra Finans Norge.

– Se deg om før du agerer i trafikken, ikke kjør på rutinen, er ett av rådene fra fagsjef i Frende forsikring, Roger Ytre Hauge. Foto: Frende

Fire enkle grep

Fagsjefen i Frende mener at mange av disse ulykkene kunne vært unngått med enkle grep. Her er hans beste tips:

Ro ned og pust med magen

Se deg om før du agerer i trafikken, ikke kjør på rutinen

Ikke bli sint eller stresset hvis du er sent ute, eller du møter uforutsett kø

Når du kjører bil skal du bare kjøre bil

Det siste poenget kan ikke Ytre Hauge få understreket nok.

– Ofte skyldes ulykker uoppmerksomhet, og altfor ofte fordi føreren fikler med mobilen eller radioen. Mobilen skal legges bort! Hvis du må gjøre noe skal du kjøre helt inntil siden og stoppe helt opp, sier han.

12 dødsulykker

Du har kun lov å bruke mobilen når bilen er i bevegelse hvis du har håndfriutstyr og en fastmontert mobiltelefon.

– Distraksjon knyttet til mobiltelefon eller annet utstyr antas å ha vært medvirkende årsak til 12 dødsulykker i 2018. Det er dessverre for mange som bruker telefonen under kjøring, sier UP-sjef Steven Hasseldal.

Slik krasjet vi oftest i 2019

Eneulykker Påkjørsel av parkert kjøretøy Rygging Påkjørsel bakfra Kryssende kjøreretninger i kryss

I undersøkelsen til Frende har Norstat også spurt nordmenn om de stresser eller er hissige bak rattet for å se om det er noen sammenheng mellom stresset og bulkingen.

– Resultatet viser at sørlendinger riktignok kaver mer bak rattet enn nordlendinger, men det stresses faktisk mer både på Vestlandet, i Midt-Norge, i Oslo og på Østlandet for øvrig enn helt i sør. Så det er andre faktorer i tillegg som gjør at det smeller oftere i sør, sier Ytre Hauge.

Så mange har bulket i landsdelene:

Agder, Telemark og Vestfold (Sørlandet): 64 prosent

Vestland og Rogaland (Vestlandet): 56 prosent

Trøndelag og Møre og Romsdal (Midt-Norge): 53 prosent

Oslo: 45 prosent

Innlandet og viken (Østlandet): 45 prosent

Nordland, Troms og Finnmark (Nord-Norge): 30 prosent

Kilde: Frende Forsikring