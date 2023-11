Vinteren kom tidlig også til Sørlandet i år, og sammen med snø kommer kulde som påvirker ladingen. Ifølge undersøkelsen Elbilisten 2023 opplever 25 prosent at det er et problem at elbilen lader tregere når det er kaldt.

Elbilforeningens generalsekretær Christina Bu har noen råd for at kulda ikke skal bli et problem for elbilistene:

– Det er bra at såpass få har problemer med treg hurtiglading, sier Bu i en pressemelding og nevner noen enkle grep for å unngå at vinterkulda blir et problem:

– I hverdagen med korte turer og mest hjemmelading vil man ikke merke så mye forskjell på kjøring om vinteren sammenliknet med ellers, men skal du ut på langtur er det noen vintertips å ta med seg, forklarer Christina Bu, generalsekretær i Norske elbilforening Foto: Elbilforeningen

Forvarming

– Når ikke flere har negativ erfaring med tregere lading om vinteren, kan det skyldes at folk kun hurtiglader når de er på langtur, og at noen har forvarming slik at bilen er varm når den hurtiglades, sier Bu som ber elbilfolket sjekke om bilen har forvarming installert.

Noen modeller gjør dette automatisk når du planlegger et ladestopp i navigasjonssystemet, mens på andre modeller må dette aktiveres manuelt. Forvarming av batteriet spiser litt av batterikapasiteten, men dette kan hentes inn ved å lade mye raskere ved ladestolpen.

Kortere rekkevidde

– Er det skikkelig kaldt, vil du oppleve at det tar lengre tid å hurtiglade, fordi bilen må varme batteripakken først, sier Christina Bu.

Hun minner også om at elbiler har noe kortere rekkevidde om vinteren. I likhet med tregere hurtiglading mener hun at dette ikke er noe stort problem i det daglige.

– Våre tester viser at elbiler stort sett beholder rundt 70 prosent av rekkevidden om vinteren, sammenlignet med hvor langt de går i sommerhalvåret, sier Bu.

Her er Elbilforeningens fem vinterråd: