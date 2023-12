KRISTIANSAND: Det er importøren Electric Way som i en pressemelding melder om at sortimentet med nye elbilmerker i Norge skal utvides. De akter også å delvis fjerne seg fra agentmodellen med salg over nettet til mer tradisjonelle bilforhandlere.

– Vi søker etter klassiske og solide bilforhandlere over hele landet, sier Torje Aleksander Sulland, CEO i Electric Way, et selskap eid av den store Sulland Gruppen.

I fjor lanserte Electric Way det kinesiske elbilmerket VOYAH i Europa gjennom et eget norsk agentnettverk. Nå tråkker det Sulland-eide selskapet ytterligere på gassen i det norske markedet.

I første omgang er Electric Way på jakt etter forhandlere på steder man per i dag ikke er tilstede i: Bergen, Stavanger, Bærum, Kristiansand, Haugesund, Ålesund, Bodø, Tromsø, Oslo (vest), Romerike og Follo. I disse områdene er Electric Way på konkret jakt etter etablerte aktører med solid erfaring fra nybilsalg, håndtering av bruktbil og et godt verkstedtilbud, heter det i pressemeldingen

– Til nå har vi kun hatt Voyah og modellen Free tilgjengelig her i landet. Selv om modellen har fått gode anmeldelser og vi pr. nå har over 400 biler rullende på norske veier, har vi langt større ambisjoner. Fremover ønsker vi å tilby attraktive elbiler i alle prisklasser, over hele landet. Det kommer vi til å gjøre gjennom introduksjon av helt nye bilmerker i det norske markedet. Samtidig kommer vi til å satse på en mer klassisk forhandlermodell fremover, forteller Torje Aleksander Sulland.