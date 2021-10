Kan bli 25 prosent kortere vinterrekkevidde

Rekordsalg av elbiler gjør at 90.000 nye elbiler skal ut på norske vinterveier for første gang.

– Det kan by på overraskelser for mange ferske elbileiere. Forbered deg på kortere rekkevidde, er rådet fra Thor Egil Braadland, ansvarlig for myndighetskontakt i NAF, i en pressemelding fra medlemsorganisasjonen.

Han minner om at den såkalte WLTP-rekkevidden som oppgis i bilenes salgsmateriell er en laboratorietest. Den tilsvarer i de fleste tilfeller rekkevidde på en god og tørr, norsk sommerdag. NAF mener at bilbransjen bør være tydeligere på hva kunden kan forvente av bilen under norske vinterforhold, selv om de ikke har offisielle tall for dette.

Vanskelig å klage

Mang erfarne elbilister vet at når kuldegradene kommer, forsvinner også rekkeviddekilometerne langt raskere enn de gjør på sommeren. Det finnes ingen eksakte tall på rekkeviddetapet i kulda. Men mange har erfart at det kan nærme seg 30 prosent under tungt føre og når kuldegradene biter.

– Inntil videre bør kunder som kjøper elbil få tydelig beskjed om rekkeviddetapet de må regne med under norske vinterforhold, og om lag hvor mange kilometer som må trekkes fra på vinterturen, uttaler Braadland i pressemeldingen.

Fra 400 til 300 km

NAF har vintertestet de aller fleste elbilene. De viser at elbilene taper opp til 30 prosent rekkevidde, selv med bare noen få minusgrader.

– Våre tester viser at det du trodde var 400 kilometer rekkevidde kan ende opp med å bli 300 kilometer eller enda mindre, sier Braadland.

– På sikt må en standard for vinterrekkevidde på plass. Fram til det foreligger en offisiell standard for å måle rekkevidde i lave temperaturer må forhandlerne forberede kundene på hva slags rekkevidde de kan forvente om vinteren, fortsetter han.

Fakta:

Fra mars til september i år er det solgt 76 357 elbiler, inkludert bruktimport. Om man inkluderer forventet salg for høstmånedene oktober og november vil det i desember 2021 være solgt mellom 90 000 og 100 000 elbiler som ennå ikke er kjørt på norske vinterveier.

Stortinget har et mål om at alle nye biler som selges skal være nullutslipp, i praksis elbiler, innen 2025. I september i år var denne andelen på 78 prosent. Om man holder leasing og næringskunder utenom, som vanligvis utgjør rundt halvparten av nybilsalget, var 91 prosent av nybilsalget til privatkundene elbil i september.