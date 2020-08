«Enorm interesse for Skoda Enyaq»

Aldri har Skoda opplevd en slik interesse for en bil som med elbilen Enyaq. Nå er det klart at den presenteres på hjemmebane i Praha 1.september.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

– Både vi og kundene har ventet på den elektriske familie-suven Skoda Enyaq, sier Tor Erik Røed, daglig leder hos G-bil i Kristiansand. Her fotografert på bilmessen i Genevé i fjor da konseptmodellen Vision iV ble presentert. Alt tyder på at Enyaq blir svært lik Vision iV. Foto: Tor Mjaaland

Tor Mjaaland

– Vi føler rett og slett at dette er en bil alle venter på. Interessen er enorm, og jeg vet at folk ikke blir skuffet når Enyaq presenteres, sier Tor Erik Røed, daglig leder hos Skoda-forhandler G-Bil i Kristiansand.

Og han vet hva han snakker om. Røed har nemlig vært på lukket «hemmelig» visning av Skoda Enyaq.

– Vi så bilen 95 prosent ferdig, og vi som var der ble trygge på at dette er en bil som kommer til å innfri på alle måter, sier Røed og nevner kjapt lang kjørelengde, valg mellom to- eller firehjulsdrift, tilhengermulighet, takboks og bagasjerom på hele 585 liter og masse plass innvendig.

Her er Skoda Enyaq under prøvekjøring i vår. Men bilen er godt kamuflert og vil se svært annerledes ut når den presenteres 1. september. Foto: Skoda Auto

Familiebil

– Dette blir rett og slett en fullverdig nummer én familiebil, sier Skoda-sjefen som ikke kan røpe prisen.

– Den er ikke offentliggjort ennå, men ut fra Skodas tradisjoner kommer den til å bli svært konkurransedyktig, lover Røed som medgir at elbilmarkedet blir stadig tøffere.

– Men når det kommer biler som Enyaq, vil stadig flere skifte ut fossilbilen, slik at dette markedet bare øker og øker, mener Røed.

Prototyper av bilen har vært vist på diverse bilutstillinger, og en forkledd utgave har vært prøvekjørt av utvalgte journalister og høstet mange lovord. I startfasen ble bilen omtalt som Skoda Vision iV, etterhvert har den fått sitt endelige navn, Enyaq.

Også som kupé

Også Skoda-direktøren i Norge, Thomas Meiner, gleder seg til at Enyaq endelig kan vises fram.

– Det er en stor glede å endelig kunne fortelle at Skoda Enyaq får sin verdenspremiere i Praha 1. september. Like gledelig er det selvsagt at vi samtidig åpner for salg, sier Meiner.

Han opplyser at helt siden konseptbilen Vision iV ble vist fram på bilmessa i Genève, har flere tusen nordmenn stått på liste for å kjøpe Skodas første, helelektriske familie-suv. Tidligere i år ble det kjent at bilen skal hete Enyaq og at den først kommer med et tradisjonelt suv-design, som vi foreløpig har sett i kamuflert utgave, men at den også kommer som en kupèutgave med fallende taklinje.

125 års jubileum

Verdenspremieren er ikke overraskende lagt til Praha, byen ikke langt fra Skodas hovedsete Mlada Boleslav. Det tsjekkiske bilmerket ferier 125 årsjubileum i år, og lanseringen av Enyaq representerer utvilsomt en milepæl for det tradisjonsrike merket.

De første kundebilene ventes å komme til Norge i starten av 2021, men allerede i høst jobber Skoda med et opplegg for at kunder som har forhåndsbestilt, skal få se Enyaq på nært hold.

– Dette kan bli veldig gøy, og er noe vi jobber iherdig for å få til. Med den interessen som er vist helt siden konseptstadiet, har vi et sterkt ønske om å få til noe ekstra spesielt for alle de som venter på bilen, sier Meiner.