Stadig flere går tom for strøm

Stadig flere elbilister går tom for strøm under kjøring. Det viser en ny undersøkelse. Den slår fast at under halvparten har full kontroll på om de har drivstoff på tanken eller strøm igjen på batteriet når de kjører bil.

– Vi opplever en økning i elbileiere som trenger veihjelp på grunn av tomt batteri, sier Andrea Lervik Lystad, skadesjef for motor i Codan Forsikring, som har gjennomført undersøkelsen.

43 prosent svarte ifølge en pressemelding fra selskapet at de alltid sørger for å ha god margin igjen med drivstoff på tanken eller strøm på batteriet når de kjører bil.

– Dette er noe alle bør ha full kontroll på til enhver tid. Hvis bilen plutselig stanser, kan dette få alvorlige konsekvenser hvis du for eksempel er på motorveien, sier Lervik Lystad.

Hun peker på at folk ikke lenger har samme rekkeviddeangst som før. Hun tror det kan ha en sammenheng med at elbilene har fått økt rekkevidde og at det har kommet flere elbil-ladere.

Undersøkelsen viser at det er flest i 30-årene som har opplevd å stoppe med tomt batteri på elbilen

