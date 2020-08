Nå smiler de hos Ford-forhandleren

Nybilregistreringen økte med over 20 prosent. Gigantene Volkswagen og Toyota som vanligvis topper, må finne seg i en mer beskjeden plass på julistatistikken. Mens Ford og kinesiske MG ypper seg.

Stemningen er utvilsomt god hos Ford-forhandler Bay Auto i Sørlandsparken der ansatte gjerne viser fram bestselgeren nye Ford Kuga. Fra venstre kundemottaker Eline Sofie Skarstein, salgskonsulent Inge Rosenvold, daglig leder Atle Myhrstad og salgssjef Erik Dåsnes. Foto: Tor Mjaaland

KRISTIANSAND: Det er noe av statusen på nybilsektoren i Kristiansand etter at registreringstallene for juli er klare. En økning på over 20 prosent i forhold til fjoråret viser at bilsalget normaliseres etter koronastengingen. At Ford er mest solgte bilmerke og en kinesisk elbil er mest solgte modell, er imidlertid høyst unormalt.

Viktig å merke seg er at registreringsstatistikken for en enkeltmåned som juli preges av at flere forhandlere venter på biler som er bitt forsinket på grunn av koronakrisen. Toyota melder for eksempel om all time high ordrereserve på biler som skal leveres i tiden fremover.

Hos Bay Auto i Sørlandsparken er stemningen på topp etter noen litt tunge år. Daglig leder Atle Myhrstad og salgssjef Erik Dåsnes smiler om kapp og føler at endelig er Ford tilbake der de hører hjemme.

Treffer markedet

– Bilkundene har utvilsomt fått øynene opp for oss. Nå har vi modeller som treffer godt i markedet, sier Myhrstad som beskjedent nevner at det ikke bare ble seier på hjemmebane i juli. Både i juni og juli var Bay Auto landets beste Ford-forhandler.

Nye Ford Kuga er en god del av forklaringen på Ford-økningen. Nesten halvparten av Ford-bilene som ble registrert i juli var nye Kuga, der alle unntatt én var ladbare.

– Veldig gøy når vi får besøk av en kunde som kjøpte Kuga i april og forteller at han har fylt bensintanken kun én eneste gang, sier salgssjefen. Etter overgang fra dieselbil til ladbar Kuga regner bileieren med å spare en tusenlapp i måneden på drivstoffkostnader.

Ford forteller gjerne at om noen måneder kommer elektriske Mustang Mach-E. Foto: Tor Mjaaland

«El-Mustang» kommer

Men også andre Ford-modeller selger bra, som nye Puma i hybrid utgave. Også Ford Focus går jevnt og trutt unna.

– Vi vet at vi har hatt gode biler også tidligere. Og fått mye skryt fra for eksempel biljournalister. Men nå treffer vi mye bedre i forhold til etterspørselen i markedet, sier Myhrstad som sammen med kolleger har mer å glede seg til fremover:

– Ved årsskiftet kommer elektriske Mustang Mach-E. Interessen for elbilen med kjørelengde på over 50 mil og mulighet for firehjulsdrift, er stor, sier Bay Auto-sjefen som topper registreringsstatistikken i juli trass i at han så langt ikke har hatt elbiler å tilby kundene.

«Salget av elektriske MG ZS har vært et eventyr», sa daglig leder ved Oddemarka Auto, Edvard Haugland tidligere i sommer. Foto: Tor Mjaaland

Kinesisk elbil på topp

Også hos Oddemarka Auto, Subaru-forhandleren som ikke akkurat er vant til store kvanta, må smilene sitte løst. Den rimelige, men velutstyrt elektriske kompakt-suven fra Kina, MG ZS, ble mest registrerte nybilmodell i Kristiansand i juli.

For de to gigantene i bilmarkedet, Volkswagen og Toyota, har ikke juli vært noen god måned når det gjelder levering av biler. Begge har en tilbakegang på 50-60 prosent sammenliknet med juli 2019, men har stor ordrereserve og venter på biler som skal leveres på ettersommeren og høsten.

Det som er normalt er at Audi fortsatt gjør det sterkt. Merket er nummer to i Kristiansand i juli takket være fortsatt høyt salg av elbilen Audi e-tron. Også BMW kan se tilbake på en svært god sommermåned med en økning på 150 prosent sammenliknet med samme måned i fjor.

Skoda og Mercedes

Skoda holder stand selv om de så å si har solgt unna restlageret av bestselgeren Octavia før ny modell snart kommer. Også Skoda venter på en viktig elbil, nemlig Enyaq, men har lille elektriske Citigo å tilby i ventetiden. Etter årets sju første måneder er Skoda tredje mest solgte bilmerke i Kristiansand bak Volkswagen og Audi med en markedsandel godt over landsgjennomsnittet.

Også Mercedes har hatt mangel på biler som treffer innertier i det norske bilmarkedet. El-bilen EQC har bidratt til en solid fremgang, lokalt opp 172 prosent i juli, over 70 prosent etter årets sju første måneder. På landsbasis er økningen formidabel med en økning på nesten 600 prosent i juli.

Hyundai kan også takke elbilene Kona og Ioniq for storsuksess. En økning på 175 prosent i juli og nesten 40 prosent hittil i år er imponerende.