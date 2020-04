Over 1200 har fått utsatt oppkjøring på Sørlandet: - Typisk min uflaks

Filip Arntsen Stokkeland hadde endelig bestått teorieksamen, og skulle hatt oppkjøring 19. mars. Men koronaviruset har holdt 22-åringen unna rattet.

Filip Arntsen Stokkeland gleder seg til å kunne sette seg bak rattet, både i egen bil og i firmabilen. Men når det skjer, det vet han ikke. Foto: Jacob J. Buchard

VENNESLA: – Jeg hadde slitt med den teoretiske delen, men bestod endelig i februar. Jeg meldte meg til oppkjøring med én gang, og fikk time 19. mars. Så ble det stengt, sukker Filip Arntsen Stokkeland oppgitt.

Snekkeren, som jobber på fjerde året for Sordal Bygg, har prøvd jevnlig de siste drøye tre årene å sikre seg førerkort.

– Jeg tror jeg har strøket fem ganger på teorien, og har mistet litt piffen hver gang. Så ble jeg sykemeldt i januar og februar, etter å ha brukket kragebeinet på ski. Da fikk jeg tid til å lese, og klarte endelig teorien, sier venndølen som fylte 22 år onsdag denne uka.

BMW på vent

Fredag 13. mars ble det derimot full stopp hos landets kjøreskoler. All undervisning ble stanset, og alle landets trafikkstasjoner ble stengt. Foreløpig er all oppkjøring utsatt på ubestemt tid.

– Det er typisk min uflaks, sier Arntsen Stokkeland, som allerede i februar kjøpte en BMW 318d.

– Den står og venter hjemme hos min mor.

Arntsen Stokkeland er en av 1200-1300 personer som har fått utsatt oppkjøring på Sørlandet. Terje Bekker, som er stasjonssjef for Trafikant Sør, vet ikke når de kan starte med førerprøver igjen.

– Vi har et etterslep som skal bli tøft å ta igjen, men vi har et ønske om at de som fikk avlyst sin førerprøve først, skal bli prioritert først, sier Bekker.

Fakta Utsatte førerprøver på Sørlandet I Kristiansand: Ca. 500-550 I Arendal/Evje: Ca. 500-530 I Mandal: Ca. 130 I Flekkefjord: Ca. 80 Tallene har vi fått fra Terje Bekker, stasjonssjef for Trafikant Sør. De gjelder alle førerkortklasser fra 12. mars til 31. mai., som er datoen de har kansellert alle bestilte førerprøver til. Det kan likevel være at oppkjøring starter før den tid.

Egen sjåfør

Enn så lenge må derfor Arntsen Stokkeland bli kjørt rundt av sin kollega Kjell Øyvind Fredriksen.

– Jeg hadde sett for meg at han skulle ha lappen nå, så jeg hadde sluppet å hente ham hver morgen. Men jeg har blitt vant til det, sier Fredriksen og humrer på trappa utenfor eneboligen på toppen av Smååsane i Vennesla som de to snekkerne snart er ferdig med.

Filip Arntsen Stokkeland må enn så lenge nøye seg med å sitte på, når kollega Kjell Øyvind Fredriksen kjører til og fra jobb. Foto: Jacob J. Buchard

– Filip har ikke hatt lappen så lenge han har vært ansatt hos oss, så vi har blitt vant med det. Han og Kjell Øyvind er et team, men det er klart at det hadde vært enklere om han hadde fått lappen, sier Glenn Sordal, snekkernes sjef.

– Da kunne jeg tatt noen småjobber hvis det hadde vært behov for det. Jeg kunne hentet materialer og andre ting selv. Nå må jeg kjøres til ett sted, og jobbe der, sier Arntsen Stokkeland.

– Kritisk og dramatisk

Venndølen er elev ved Wright trafikkskole, et landsomfattende firma med avdelinger i både Kristiansand, Vennesla og Arendal. Regionsleder Roger Aukland forteller om en tøff måned.

– Det er kritisk og dramatisk når vi bare må lukke helt ned, sier Aukland.

Kjøreskolen kaller seg landets største, med sine 32 kjøreskoler fordelt på hele landet.

– Vi er heldige som er et stort firma. Men for enhver virksomhet som mister hele inntektsgrunnlaget på timen er det drastisk, sier Aukland.

På Sørlandet er det i underkant av 20 ansatte, hvor alle er permittert. Aukland antar at de har opp mot 400 elever på Sørlandet som er rammet av den midlertidige stengingen.

– Det skal utarbeides en bransjestandard før vi får lov til å åpne. Men jeg håper, tror og jobber mot en oppstart 27. april, avslutter regionlederen.