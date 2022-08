– Sommeren er høysesong for bilferie, og det er flere som trenger hjelp langs veiene, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF i en pressemelding der hun langt på vei frikjenner norske elbilister for å skape problemer.

For til tross for stadig økende andel elbiler på veiene, er ikke strømtomme elbiler en stor årsak til at feriebilistene trenger bilberging. I juni var det faktisk flere som kjørte tom for drivstoff enn antallet som gikk tom for strøm, viser NAFs opptelling av bilbergingsårsaker i juni og juli i år.

– De fleste er flinke til å beregne rekkevidde på elbilen sin, også på lengre turer som krever mer planlegging og flere ladestopp, sier Handagard.

Tomt startbatteri

Derimot er starttrøbbel og tomt 12-voltsbatteri en av hovedgrunnene til å ringe bilbergerne for alle bilister. Det finnes nemlig startbatterier i alle biler, også elbiler. Det meste av elektronikken er avhengig av dette batteriet.

Både antallet utrykninger på grunn av innelåste nøkler og feilfylling av drivstoff økte i juli måned. Dette er en tendens NAF også har registrert tidligere år.

– Både at vi kjører flere kilometer om sommeren og at vi kanskje er litt i feriemodus kan være med å forklare disse utslagene. Til tross for at det er ferie, kan vi få dårlig tid og bli stresset, sier Handagard.

Noen enkle grep

Trøsten er at NAF-mannskapene prøver å fikse feilen på stedet, så et uhell betyr ikke nødvendigvis at bilen må flere dager på verksted.

Det er også enkle grep du kan ta selv for å redusere risikoen for uhell: Jevnlig vedlikehold og service av bilen tar ned risikoen for motorstopp, og vedlikeholdslading av startbatteriet er en annen enkel forsikring. Riktig lufttrykk i dekkene reduserer sjansen for punktering.

Topp sju årsaker til at vi ringer veihjelp i ferien: