Den er uslåelig på bagasjeplass og har utstyr som mange andre elbiler kan misunne den. Og pris under 400.000 kroner for en velutstyrt og stor suv, er sterkt!

De som allerede har sikret seg Maxus Euniq6 suv har antagelig gjort et godt kjøp. Prisen på bilen er nesten for lav til at du tror det. Under 390.000 kroner levert i Kristiansand er rett og slett råbillig sett med tanke på plass og ikke minst utstyrsliste. Klarer de å holde denne prisen framover, og skaffe biler til det hete norske elbilmarkedet, burde Maxus Euinq6 vise tenner også på salgsstatistikkene.

Og vi skal for all del ikke glemme det som også løfter bilen sammenlignet med konkurrentene. For med 754 liter bagasjeplass, er det bare millionbilen Tesla Model S som kan vise til like stort volum.

Bagasjeplassen er kanske det som imponerer mest hos Euniq6. Her er «hovedrommet» med litt over 500 liters volum. Foto: Tor Mjaaland

Her er rom nr 2 i bagasjerommet med plass til rundt 250 liter. Foto: Tor Mjaaland

Helt nederst er det et lite ekstrarom der ladekabler kan plasseres. Foto: Tor Mjaaland

Tre bagasjerom bak

Åpner du den elektriske bagasjeromdøren, ser du inn i et stort, flatt bagasjerom på drøyt 500 liter. Løfter du opp gulvet i rommet, åpenbarer det seg et nytt rom på rundt 250 liter. Og jammen er det et lite rom under der igjen med plass til ladekabel, for eksempel. Her ble vi mektig imponert. Savnet skiluke i bakseteryggen, men akkurat det har den felles med mange biler fra Asia.

Plassen til passasjerene er også god i den litt over 4,7 meter lange suv-en. Med seks-veis elektriske seter foran får du også bra komfort for fører og forsetepassasjer.

Seter og sittekomfort på bra høyt nivå i Maxus Euniq6. Foto: Tor Mjaaland

64 farger

Vi ble også imponert over mengden utstyr. Et stort panorama-glasstak legger du kjapt merke til, og viktige saker som nødbrems, varsling og brems ved kryssende trafikk bakfra er på plass. Og er du av den fargeglade sorten, kan du glede deg over 64 forskjellige fargevalg på såkalt innvendig atmosfærelys.

En rekke kameraer rundt bilen gir ekstra trygghet i trange passasjer, og på vei inn og ut av rundkjøringer.

For mange norske bilkjøpere er suv nesten identisk med firehjulsdrift. Det får du ikke på denne, her er det forhjulsdrift som gjelder. Superkjapp er den kanskje ikke, 177 hk har du til rådighet. Men det holder greit.

Hvordan framkommeligheten er om du virkelig utnytter lasterommet, fikk vi ikke testet på tørre marsveier. Men frykter at det kan bli litt spinning om du ikke er lett på speederfoten.

Vi ble imponert over alt utstyret. Kameraer rundt hele bilen viser for eksempel situasjonen inn og ut av rundkjøringer. Absolutt ekstra sikkerhet. Foto: Tor Mjaaland

Suveren oversikt

På rekkevidde blir den slått av en del konkurrenter, 352 kilometer er oppgitt etter WLTP-standarden. For mange vil det være helt greit, og kineserne hevder at de er ekstra strenge på ikke å overdrive på hvor langt bilen går.

Maxus Euniq6 er lettkjørt med suveren oversikt fra førersetet. Du betjener det meste via en sentralt betjent 12,3-tommers skjerm som er enkel i bruk og enkel å forstå. De fleste funksjoner virker kjappe under den forholdsvis korte turen vi kjørte.

Interiøret bærer ikke preg av å være en «billigbil» fra Kina. Ryddig og oversiktlig, er stikkord for dashbordet. Foto: Tor Mjaaland

Hjulstøy

Kommer du opp i fart som nærmer seg det høyeste lovlige i Norge, får du merkbar hjulstøy. Og på humpete vei merker du også at du har kjørt mykere og mer behagelige biler som flyter over humper og dumper.

Regenereringen kan stilles på tre forskjellige nivåer som øker gradvis etter at du slipper gasspedalen. Litt uvant, men egentlig behagelig sammenlignet med den litt voldsomme oppbremsingen du opplever på en del biler.

Innvendig er det en lett blanding av rimelig materiale og litt mer stilige saker som det som ser ut som håndsydde sømmer i noe som likner på skinn. Så liker vi godt at en god del kan betjenes via «gammeldagse» knapper, rett og slett trafikksikkert, er vår mening.

Her ser vi nykommeren Maxus Euniq6 suv forfra. Foto: Tor Mjaaland

Mye plass for pengene

At den mangler «app» for fjernstyring av funksjoner, vil kanskje noen sutre litt over. Men akkurat det klarer vi oss helt greit uten. 90 prosent av bilene på norske veier har ikke slik «app» og kommer greit fra A til B uten.

Som nevnt innledningsvis, så er Euniq6 suv en liten prisbombe i det norske elbilmarkedet. I en tid der folk opplever prissjokk på strøm, bensin og matvarer, må det være god timing å levere en familiebil i denne størrelse og utstyrsgrad til rundt 390.000 kroner. At den er mer enn OK å se på, betyr jo også en god del for mange.

Benplassen for baksetepassasjerene er det ingen grunn til å klage over. Foto: Tor Mjaaland

Fakta

Bil: Maxus Euniq6 Pris: 388.800 levert Kristiansand Introduksjonspris: 379.900,- Motor: El-motor Effekt: 177 hk Dreiemoment: 310 Nm Toppfart: 160 km/t Batterikapasitet: 70 kWh Rekkevidde: 354 km (WLTP) Hurtiglading: 120 kW Ombordlader: 7,2 kW Egenvekt: 1900 kg Bagasjevolum: 754 liter Lengde/bredde/høyde: 476/186/174 cm

Kjøreegenskaper

Kinesiske Maxus Euniq6 er svært lettkjørt, du har utrolig god oversikt fra førersetet, og motorstyrken er akkurat nok til at bilen er passe kjapp. Litt mye dekkstøy, og du merker humper og dumper i veien.

Design

Suv-er kan være utfordrende å lage pene. Om Euniq6 kanskje ikke er vakker, har produsenten lykkes godt med å lage en tøffing av en suv. Innvendig design ryddig og bra.

Økonomi

Hadde startprisen blitt fastprisen, ville vi sagt at Euniq6 gir svært mye for pengene. Når den nærmer seg halvmillionen, får den mange sterke konkurrenter. Bra utstyrt, du slipper å legge til mye utstyr som ofte koster skjorta.

Pluss

Ingen tvil om at enorm stor bagasjeplass er et stort pluss. Synes også bilen er velutstyrt, har ryddig design inn- og utvendig. Et nytt eksempel på at Kina lager OK biler.

Minus

Forholdsvis høyt støynivå når farten nærmer seg 100 km/t. Har nok kjørt en del biler der fjæring og komfort er mer velutviklet. Og så er det jo synd at den utrolige introduksjonsprisen forsvant og etter noen få dager.