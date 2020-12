Denne kan «tøffe» på el-motor

Han har aldri solgt så mange fritidsbåter som nå, Rune Nilsen hos Båtspesialisten. Med den voldsomme etterspørselen var det behov for flere båttyper. Dermed er det også klart for el-snekker.

Rune Nilsen i strålende novembersol på Byfjorden i en Carisma 610 tender, en 20 fots båt med innebygget 60 hk påhengsmotor. Båten kan også leveres med el-motor. Foto: Tor Mjaaland

Rune Nilsen hos Båtspesialisten i Kristiansand er mannen som kan bidra til at sørlendinger tøffer lydløst og utslippsfritt på sjøen neste sommer i båttypen Carisma. Bygget i Polen, men mange vil si at den er en lekker videreutvikling av en klassisk sørlandssnekke, med høy grad av komfort og luksus.

Vi var på tur med Nilsen og et eksemplar av nye Carisma, en 20-foter med plass til åtte personer. Hva slags motor den hadde, var ikke så enkelt å oppdage. For påhengsmotoren på 60 hk var innebygget og ble dermed svært stillegående.

Daglig leder hos Båtspesialisten, Rune Nilsen, forteller om eventyrlig båtsalg i høst. Foto: Tor Mjaaland

Snekkefart i elbåtene

– Carisma kommer i størrelser fra 19 til 23 fot, og kundene kan velge mellom elektrisk motor, den allerede nevnte påhengsmotoren eller innenbords dieselmotor, forteller Nilsen. Båttypen er altså tilrettelagt for el-motor, men dette må bestilles gjennom forhandlere som leverer slike.

Mens båtene med påhengsmotorer fra 60 til 115 hk får toppfart fra 24 til 33 knop, vil det gå det roligere for seg i el-båtene.

– Der blir det nok snekkefart, slik mange sørlendinger synes er veldig greit når de er på sjøen, sier Nilsen som medgir at de første elektriske utgavene av båttypen Carisma nok blir en del dyrere enn de med tradisjonelle motorer. Det skyldes først og fremst prisen på batteripakken som kommer i tillegg til elmotoren.

3500 kvadratmeter

– Jeg vil tro opp mot 100.000 kroner dyrere, men de får fra seks til åtte, ti timers fartstid, noe som bør holde for de fleste til en fin dagstur.

Når det gjelder lading av batteriene, minner Nilsen om at de aller fleste småbåthavnene har mange elektriske uttak på bryggene med kort avstand til båtene. - Man lader over natta, og har båten klar til ny tur neste dag, sier båtforhandleren som nylig har overtatt den gamle «Skruefabrikken» på Industriområdet i Kristiansand og dermed har 3500 kvadratmeter til disposisjon.

Når det gjelder prisene på Carisme-båtene,som altså bygges i Polen, mener sjefen hos Båtspesialisten at de absolutt blir konkurransedyktige. De rimeligste ligger rundt 200.000 kroner, de dyreste havner mellom 400.000 og 500.000 kroner.

Minstemann i Carisma-selskapet , 570 Tender Foto: Carisma/Shiftmarine

– Prisen stiger selvsagt i takt med utstyr kundene ønsker. Her er toalett, du kan få kjøleskap og baugpropell, de kan innredes med soveplass, og det er flere fargevalg på skroget, både blå, rød, beige og sort, sier den entusiastiske båtselgeren som regner med at det går noen år før den sørlandske båtparken for alvor blir elektrifisert.

– Vi måtte rett og slett få tak i flere båttyper på grunn av høyt båtsalg, sier Rune Nilsen. Foto: Tor Mjaaland

Rekord i oktober

– Jeg tror disse båtene er midt i blinken for hva sørlendinger ønsker seg av dagsturbåter, sier Rune Nilsen som aldri har solgt så mange båter som han har gjort i oktober i år.

Fra før av har han agenturet på kjente båttyper som Bavaria, Aquador og Bella, og var forhandleren som solgte flest Aquador-båter i Norge i fjor. - Men med den enorme etterspørselen vi opplever, var det viktig å få tilgang til flere båter, sier Rune Nilsen som har vært i båtbransjen siden 2005 men aldri opplevd en slik båtinteresse som i år.

– Forklaringen på det, Nilsen?

– Sjøen er et trygt sted å være i disse korona-tider, det reises nesten ikke ut av landet og folks privatøkonomi er gjennomgående god. Der har du mye av forklaringen, sier mannen som neste sesong satser på å levere de første elbåtene.