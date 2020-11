LOS satser på elbilistene

LOS ønsker å være i tet på elbilmarkedet og tilbyr nå en tjeneste der kunden kan lade elbilen når strømmen er billigst. Samtidig som man unngår de store toppene i strømnettet.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Markeds- og kommunikasjonssjef Tone Tversland (t.v.) og senior forretningsutvikler Ingrid Lofnes i LOS, forteller om sørlandsk-dansk samarbeid som skal gi billigere elbillading for kundene. Foto: Tor Mjaaland

Tor Mjaaland

Et sørlandsk-dansk samarbeid skal bidra til at elbileiere snart kan lade når strømmen er billigst. Den heldigitale tjenesten er utviklet i samarbeid mellom LOS og det danske selskapet True Energy. Gjennom høsten har kunder i LOS testet den nye appen, som ifølge selskapet gjør det enkelt å lade smart og effektivt.

– Den nye tjenesten kombinert med at vi leverer ferdig monterte smart hjemmeladere, gjør at vi kan tilby en totalpakke til et sterkt voksende elbilmarked, sier Ingrid Lofnes, senior forretningsutvikler i LOS.

Hun legger til at LOS selvsagt har som mål å øke kundemassen gjennom dette tilbudet.

Bildet viser appen som er utviklet av et dansk selskap og som gir mulighet for planlegging av elbillading når strømmen er billigst. . Foto: LOS/True Energy

Sparer penger

– Elbileierne kan enkelt lade bilen når strømprisen er billigst ved å lage personlige laderegler tilpasset behov og husstand. De kan koble til elbilen når det passer dem, så beregner appen automatisk hva som skal til for full utnyttelse av de rimeligste timene frem til bileieren selv velger at bilen skal være klar. Dermed får du oversikt over hjemmeladingen din, samtidig som du sparer penger, forteller forretningsutvikleren i LOS.

Appen vet ett døgn i forveien nivået på strømprisen. Når forbruket er høyest, vil også prisene være på det høyeste.

– Det betyr at når folk står opp om morgenen og starter dagens gjøremål, og når de kommer hjem om ettermiddagen, stiger prisene, sier Lofnes. Det betyr at de generelt vil være lavest nattestid.

Hun peker på at det for de fleste vil være lite lønnsomt å ha bilen ferdigladet klokka 20 om kvelden dersom elbilen ikke skal benyttes før neste morgen.

Senior forretningsutviklet i LOS, Ingrid Lofnes, mener at elbilkundene kan spare penger og strømnettet kan unngå overbelasting gjennom såkalt smart lading når strømprisene er på det laveste. Foto: Tor Mjaaland

Press på nettet

Men også i forhold til å unngå press på strømnettet, kan den nye tjenesten være nyttig. Norge har Europas største elbilmarked med over 300.000 elbiler, og når alle skal lade samtidig, kan det føre til stort press på strømnettet.

– For å unngå overbelastning, som vil være en økende utfordring på veien mot et framtidig fullelektrisk samfunn, kan denne nye tjenesten fra LOS og True Energy bidra, sier Lofnes.

Dansk partner

Også i Danmark tas det nå tak for å få opp antall elbiler. Men landet ligger langt etter Norge.

– Derfor er Norge med sine mange elbiler et utrolig spennende marked for oss, og LOS en perfekt partner – både rent geografisk og når det kommer til mindset. Vi arbeider begge for å gi strømkunder større frihet og fleksibilitet, uttaler Charlotte Sand, administrerende direktør i True Energy, i en pressemelding. Det er dette selskapet som har utviklet appen.

Tesla klar

– Om vi kan endre strømforbruket slik at det blir en mer jevn belastning gjennom døgnet, og dermed unngå de største strømtoppene, vil dette kunne gi store samfunnsgevinster, sier Ingrid Lofnes i LOS.

Hun opplyser at tjenesten om kort tid være kompatibel med de fleste elbiler, men Tesla har et grensesnitt som gir et lite forsprang.

– LOS-kunder med Tesla kan derfor bruke tjenesten allerede nå, sier hun.