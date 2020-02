Prøvekjørt BMW M850i xDrive Gran Coupe: «Føles som å ha bydd Mike Tyson på juling»

– Jeg er villig til å gjøre en avtale. Hvis jeg får kjøre denne bilen,

så skal jeg heller ro til Randøya! Nullutslipp der, altså.

Rune Andersen på plass bak rattet i BMW M850i xDrive Gran Coupe. Foto: Privat

Tor Mjaaland

Mannen som kommer med dette løftet heter Rune Andersen, mer kjent som hele Norges komiker enn som biltester. Men denne gang er det den siste rollen han har fått tildelt, altså «Rune bak rattet».

Og bilen Rune har vært på tur i er, som sjåføren, ikke av det helt gjennomsnittlige slaget. I en BMW M850i xDrive Gran Coupe har han åpenbart hatt en nesten ut av kroppen bilopplevelse. Og deler gjerne denne med andre som kanskje har litt av hans egen lidenskap for det tyske premiummerket.

Med 530 bensinhester under panseret, 750 Nm dreiemoment og litt for mange hundre gram CO2-utslipp, var det åpenbart nærliggende for Rune å inngå avtale om å ro til bostedet på Randøya.

«Etter å ha banka gasspedalen litt i overkant bestemt i bånn, hørt brølet fra V8’eren og 530 eksplosive hester som flytter på det som finnes av indre organer, så føles det som å ha bydd Mike Tyson på juling.» Foto: Privat

«Ring til Kina!»

– Med en sønn på 15 som er opptatt av sitt karbonavtrykk, faller jeg jo helt utenfor alle anstendige klassifiseringer, og detter vel rett inn i gruppen miljøsvin. Men akkurat nå faller jeg for fristelsen til å trekke «en dråpe i havet», og «ring heller til Kina».

Nok om det. Denne bilen er åpenbart ikke ment å redde verden for togradersmålet og avlyse global oppvarming.

I denne V8-eren skjuler det seg 80 hk og et dreiemoment på 750 Nm. Foto: Mjaaland, Tor

Mer aggressivt kan en bil nesten ikke bli forfra! Men BMW M850i xDrive Gran Coupe har tross alt 530 hestekrefter å slå i bordet med og må få lov til å tøffe seg litt, mener «testkjører» Rune Andersen. Foto: Privat

Om elleville krefter og 3,9 sekunder fra total stillhet til 100 km/t, har han denne beskrivelsen:

– Å sette seg inn i førersetet i 850’en gir meg en ”cockpit-følelse” Og etter å ha banka gasspedalen litt i overkant bestemt i bånn, hørt brølet fra V8’eren og 530 eksplosive hester som flytter på det som finnes av indre organer, så føles det som å ha bydd Mike Tyson på juling. Så jeg slapp gassen, og plutselig ble bilen forvandlet fra jagerfly til en luksuriøs og monden business-jet. Etter en galopperende takeoff, når vi marsjhøyden lenge før Høvåg i en behagelig og trygg fart, og det er rett før vi kikker ned på høyre side for å se om vi kan se Lillesand.

Foto: Mjaaland, Tor

– Jeg er på et sted i livet der det eneste det er legitimt å snu seg etter er – biler. Og jeg gjør det skamløst. Foto: Privat

Kona sa «ja takk»

– Hva sa så kona på turen?

– Vi bytta plass i Lillesand, kona og jeg. Helt stille etter å ha prøvd akselerasjonen. Ved avkjørselen til Birkeland kommer det drømmende: «Ja takk»!!

En biltest skal jo gjerne fortelle litt om design og kjøreopplevelse. Rune bidrar gjerne:

– BMW 850i skriker ikke etter oppmerksomhet utseendemessig. Men den forteller deg på en diskret måte at «jeg er sjefen». Jeg måtte google ordet «flegmatisk», og det stemmer på en prikk. Og som BMW-eier føler jeg meg hjemme med en gang.

«Girkula som vekker assosiasjoner til kongehusets kronjuveler». Foto: Privat

– Masse nytt, alt av utstyr, men logisk plassert i forhold til det jeg er vant med. Bortsett fra girkula som vekker assosiasjoner til kongehusets kronjuveler. Digitalt instrumentpanel, luksuriøst interiør. Massivt, kompakt. Den som har kjørt den før meg har sannsynligvis vært av normal størrelse, for jeg sitter med raua i asfalten. Heldigvis kan setet heves så en kortvokst komiker titter etterhvert forventningsfullt over rattet.

Fremdeles forelsket

De som kjenner Rune Andersen fra mer enn scenen og utallige tv-opptredener, vet at bil og BMW-lidenskapen er til stede i fullt monn. Til daglig kjører han BMW 740xd på sjuende året.

– Fremdeles forelsket. Mitt lengste autofile forhold! betror han oss.

To baksetepassasjerer har massevis av luksus til disposisjon. I midten må det helst betegnes som barnesete. Foto: Privat

Om forhold til bil, er han åpen på at det har vart lenger enn og vært minst like intenst som de fleste kjæresteforhold:

– Jeg er på et sted i livet der det eneste det er legitimt å snu seg etter er biler. Og jeg gjør det skamløst. Og jeg har gjort det hele livet. Det begynte da jeg som 17-åring overtok en Vauxhall Viva 68-modell etter min far. Ble lakkert sort, trukket innvendig med langhåra rødt teddyfor, turteller, fartsvarsler (!), 3 stk.

Marchal tusenmetere i grillen, 1,2 liters motor med 44 lite brukte hester, og 0-100 ble ikke målt i sekunder, men i antall kotepunkter i utforbakke. Autofilien har vært som en trofast elskerinne gjennom snaue 40 biler av svært varierende kvalitet.

– I ungdommen var BMW en uoppnåelig drøm. Og stigmatisert som overklassens leketøy. Foto: Privat

Fra DAF til Ferrari

Han forteller at han gjennom et langt billiv har fått prøvekjøre alt fra DAF til Ferrari.

– I ungdommen var BMW en uoppnåelig drøm. Og stigmatisert som overklassens leketøy. Dollie sang : «Du tror du er et syn å se, der du cruiser rundt i din BMW…» Fremdeles er BMW en drøm av en bil på øverste hylle, men med et modellutvalg som er realiserbart for langt flere. Takket være prislappen på 850 ’en, kan og må de aller fleste av oss fremdeles kose oss med bildrømmen. Herlig.

Til slutt noen råd fra Rune Andersen noen dager etter landingen:

– Spør du om prisen på denne bilen. Eller antall hestekrefter. Eller forbruk og utslipp, da er ikke dette bilen for deg. Slik den dessverre ikke er for de aller fleste. Men drømmene kan vi bevare....

– Med en sønn på 15 som er opptatt av sitt karbonavtrykk, faller jeg jo helt utenfor alle anstendige klassifiseringer, og detter vel rett inn i gruppen miljøsvin. Foto: Privat

Fakta

Bil: BMW M850i xDrive Gran Coupe

Pris: Fra kr 1.749.960,-

Pris prøvd bil: kr 2.072.160,-

Motor: 4395 cm3, V8 bensin

Effekt: 530 hk

Dreiemoment: 750 Nm

Toppfart: 250 km/t

0–100 km/t: 3,9 sekunder

Forbruk blandet: 1,08 l/mil

Utslipp CO2: 261 gram/km

Lengde/bredde/høyde: 5082/1932/1407 mm

Bagasjevolum: 440 liter

Vekt: 1995 kg

Design

– BMW 850i skriker ikke etter oppmerksomhet utseendemessig. Men den forteller deg på en diskret måte at «Jeg er sjefen».

Kjøreopplevelse

Etter en galopperende takeoff, når vi marsjhøyden lenge før Høvåg i en behagelig og trygg marsjfart, og det er rett før vi kikker ned på høyre side for å se om vi kan se Lillesand.

Økonomi

Spør du om prisen på enBMW M850i xDrive Gran Coupe, er dette antagelig ikke bilen for deg.

Få minutter etter prøveturen hadde Rune Andersen gitt klar melding på Facebook om to millionersbilen BMW M850i xDrive Gran Coupe. Foto: Facebook

Rune sa ja til utfordringen

Etter at Fædrelandsvennens biljournalist hadde parkert det vakre villdyret BMW M850i xDrive Gran Coupe, meldte BMW-selgeren at prøvekjøreren foran i køen allerede hadde tatt av på Facebook.

Når det viste seg å være selveste Rune Andersen, komiker i særklasse, men også BMW-elsker, var det nærliggende å be Rune stå for omtalen av tomillionersbilen.

– Kjempegøy, svarte Rune.

Og leverte kjapt en inderlig og ektefølt kjærlighetserklæring til bilen.

