Vi har prøvekjørt Ford Explorer ST Line: En kjapp USA-gigant på veien

Den er en sværing på veien. Bak rattet opplever du at Ford Explorer er overraskende lettkjørt med overflod av plass og krefter. Super oversikt og imponerende elektrisk kjørelengde.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Ford Explorer er en voksen bil på over fem meters lengde. Den er bestselger i USA, og nå er den klar for Norge. Foto: Tor Mjaaland

Tor Mjaaland

Den er amerikansk så det holder, visstnok mest solgte suv der borte. Nå er den klar for Norge og utfordrer store suver i premiumsegmentet på flere måter. Ikke minst på pris der du får en fullt utstyrt bil for 930.000 kroner. Ikke akkurat noen billigbil, men konkurrentene med plass til storfamilien havner fort et par hundre tusen kroner over denne.

Med en tre liters V6 bensinmotor bidrar elmotoren til å holde driftsutgiftene på et høyst levelig nivå. Kjører du langt på V6-eren, nærmer du deg nok literen på mila, men elmotoren imponerte og sørget for elektrisk kjøring på nærmere fem mil. Lader du flittig, kan du kanskje nærme deg WLTP-oppgitt forbruk på 0,34 liter/mil.

Med skarpe linjer, og romslige mål i alle retninger er Ford Explorer ingen smågutt i bytrafikken. Foto: Tor Mjaaland

Litt konge

Men det er mer enn elektrisk kjøring og 457 hk totalkrefter og et dreiemoment på 825 Nm, som får deg til å smile bak rattet. For der er du litt konge på veien, dessverre bare for noen timer for oss som låner bilen for å finne ut av hva Ford tilbyr i øverste sjikt av suv-markedet.

Den vertikaltstilte store skermen dominerer på et ellers ryddig dashbord. Foto: Tor Mjaaland

Plassmessig er det få som kan måle seg med den over fem meter lange bilen. Med de to bakerste seteradene nedslått, har du nesten 2,3 kubikkmeter lasteplass. Og selv med alle tre seteradene på plass er det rom for noen større bager. Og 12 koppeholdere må vel være amerikansk og europeisk koppeholderrekord for en bil uansett størrelse.

En gedigen grill viser at dette er en bil som gjerne forteller at «her kommer jeg». Foto: Tor Mjaaland

Kjapp nok

Nå er ikke vi kjennere av amerikanske biler. Men de som forventer en bil som duver mykt fram og tilbake, vil si at denne faktisk er litt mer europeisk i oppførselen. En brå sving som kommer litt overraskende på, tar den uten at du føler at du har to og et halvt tonn bil med deg. Kjapp er den også – 6,0 sekunder på sprinten fra 0 til 100 km/t burde holde også for folk med hastverk.

Med denne lille knappen kan du elektronisk regulere rattet. Det likte vi godt. Foto: Tor Mjaaland

Ford forsøker heller ikke å gjemme størrelsen bak et beskjedent design. Her er det en gigantisk grill, høye og firkantede linjer og solid bakkeklaring med oppgitt vadehøyde på 45 cm.

Bruktbart bagasjerom også med alle seteradene oppslått. Foto: Tor Mjaaland

Enormt bagasjerom på over 1100 liter når bilen er fem-seter. Foto: Tor Mjaaland

Massasje og kjøling

Kjøper du premiumsuv fra tyske og svenske bilprodusenter, blir ofte ekstraregningen stor når mer eller mindre nødvendig utstyr er på plass. Her får du led hovedlys, panoramatak, 10-veis elektriske seter med massasje og kjøling, varme i baksetene, elektrisk nedfelling av bakerste seterad, adaptiv cruisekontroll med køassistent, lydanlegg fra B&O og handsfree bakluke som standard – for å nevne noe.

Et godt ryggekamera er viktig på en bil av denne størrelsen. I tillegg parkerer den for deg og har radarovervåking når du rygger. Foto: Tor Mjaaland

Og når du er på tur, er valgene mange mellom ulike kjøremodus. Selvsagt gøyest i sport, men grus, høy snø og tilhengerkjøring er noen av de mange alternativene i tillegg til ulike valg mellom elektrisk kjøring, sparing av strøm eller påfyll på batteriene. Explorer ordner lukeparkeringen selv, ganske greit om du er på bytur med denne sværingen fra Ford.

Bra plass i baksetene der de to på sidene kan skyves fram og tilbake. Foto: Tor Mjaaland

Spennende tilskudd

Vi har sagt det før, men gjentar det gjerne. Det skjer mye spennende nytt hos Ford nå. På høy tid vil noen kanskje si. Explorer er gammelt nytt i USA. I Norge er den et spennende tilskudd blant suver som liker å breie seg på veien. At den på noen områder, for eksempel på innvendig design, ikke helt kan måle seg med det ypperste fra BMW, Mercedes og Volvo, tror jeg mange vil kunne leve greit med. I alle fall ser det slik ut på kontrakter som allerede er inngått. For denne bilen blir det flere av på norske veier i tiden framover.

Vi fant raskt en god sittestilling i førersetet der både massasje og kjøling øker komforten mange hakk. Foto: Tor Mjaaland

Kjøreegenskaper

Den store suv-en er overraskende lettkjørt. Ikke akkurat noen sportsbil, men rask og med presis styring. Ti trinns automatkasse viser at dette kan amerikanerne.

Design

Her er det ikke gjort forsøk på å gjøre bilen beskjeden eller mindre enn den i virkeligheten er. Tøffing på utseende, kanskje ikke helt premiumnivå innvendig.

Økonomi

En bil til litt under en million kroner må havne i klassen for dyre biler. Men du får mye for pengene, ikke minst på utstyrssiden. Lang elektrisk rekkevidde hjelper godt på driftsøkonomien.

Pluss

Massevis av plass og høy komfort for fører og passasjerer. Også brukbar plass i bakerste seterad. Fullstappet med utstyr, tøft utseende. Lettkjørt i forhold til størrelse.

Minus

En tre liters bensinmotor betyr forholdsvis høyt forbruk når strømmen er brukt opp. En tanke dekkstøy, og noen vil kanskje savne forlenger på sittepute i førersetet.

Fakta Fakta Bil: Ford Explorer ST Line

Pris: 914.200,-

Motor: V6, 3,0 liter bensin

Effekt bensinmotor: 357 hk

Effekt elmotor: 100 hk

Batteri: 13,6 kWh

Totaleffekt: 457 hk

Dreiemoment: 825 Nm

Toppfart: 230 km/t

0–100 km/t: 6,0 sek

Forbruk WLTP: 0,31 l/mil

Utslipp CO2: 71 gram/km

Lengde/bredde/høyde: 504/200/178 cm

Vekt: 2468 kg

Bagasjevolum: 1137 l (femseter), 330 l (syvseter)