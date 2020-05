Volkswagen ID.3 er i rute

VW ID.3 skal være i tute slik at de første kundene får bilen i løpet av sommeren. Foto: Volkswagen

Tor Mjaaland

Ryktene har gått om at Volkswagens store elbilsatsing blir forsinket. I første omgang er det ID.3 som skal lanseres, men nå bekrefter Volkswagen at bilen er i rute og at den kan bestilles fra 17. juni. Ifølge tek.no er det salgsdirektør Jürgen Stackmann i Volkswagen som på twitter melder at reservasjonsholderne for ID.3 vil kunne omgjøre reservasjonene sine til ordrer fra og med denne datoen.

Kommunikasjonssjef Anita Svanes hos Volkswagen-importøren Harald A. Møller bekrefter også overfor tek.no at lanseringen vil være fra sommeren 2020. Eksakt når de første bilene kan leveres til kunder opplyser hun ikke om, men alt tyder på at det vil skje et stykke ut på sommeren.