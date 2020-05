Prøvekjørt: Peugeot e-208 GT. En gul og kul designvinner

Den er fransk, gul, kul og kåret til Årets bil i Europa 2020. Elbilutgaven av nye Peugeot 208 skiller seg ut fra mengden med design på høyt nivå. Pluss en god del mer vi liker.

Peugeot var ikke først ute med å lansere elbil. Men med e-208 har franskmennene lansert en tøffing av en elbil med både dessign, utstyr og kjøreglede på høyt nivå. Foto: Tor Mjaaland

Tor Mjaaland

Vi fikk tildelt en knallgul utgave av Peugeot e-208. Og rakk å bli glad i både bilen og fargen etter noen mil på tur i en bil som skiller seg fra andre elbiler med sjarmerende og frekt design, «cockpit» mer framtidsrettet enn hos de fleste andre og høyt nivå på materialvalg. I tillegg var prøvebilen velutstyrt og hadde det meste av førerstøtte og sikkerhetsgreier du kan ønske deg.

Det er kanskje ikke så enkelt å lage designvinnere av biler på rundt fire meters lengde. Det har vi sett mange eksempler på. Franske Peugeot-ingeniører har klart det med nye Peugeot 208. Vår prøvebil heter e-208, utgavene med fossile motorer er identiske når det gjelder utseende, men mangler 300 kilo med batterier. De bidrar til lavt tyngdepunkt og kjøreegenskaper det er lett å like.

Peugeot e-208 GT kler utvilsomt den gule fargen, også bakfra. Foto: Tor Mjaaland

Lykkes godt

Det betyr at Peugeot ikke har laget en elbil fra grunnen av, men gjort som flere store produsenter startet elbilproduksjonen, nemlig å lage utgaver med batterier og bensintank over samme lesten. Hos Peugeot kan vi ikke forstå annet enn at det har de lyktes svært godt med. Iallfall ropte nabodama «gratulerer med flott, ny bil», da jeg parkerte i gata. Og la til da hun fikk høre at det bare var en prøvetur: «Så synd, den er jo så tøff!»

En kraftig og dominerende grill gir inntrykk av en litt aggressiv elbil. Foto: Tor Mjaaland

Peugeot-salget i Norge gikk ned med rundt 25 prosent i fjor. Allerede nå er det trillet ut over 500 nye e-208 på norske veier, og mange flere kommer det til å bli som bør bidra til økende Peugeot-salg. For e-208 har mer å by på enn design og utstyr.

Livlig og kjapp

Vi startet i kjøremodus der du tar ut rundt 100 av de totalt 136 hestekreftene du har til disposisjon. Og syntes at bilen var helt grei, men ikke så veldig spenstig. Deretter ble det for det meste kjøring i sportmodus med full effektpakke, og bilen ble både livlig og kjapp. Rundt åtte sekunder fra null til hundre km/t er mer enn raskt nok, ikke minst går det radig unna opp til 80 km/t.

Bagasjerom på 265 liter er ikke all verdens men holder til et par store bager eller kofferter. Foto: Tor Mjaaland

Hvordan har du det så bak det lille firkantede rattet i den elektriske utgaven av Årets Bil? Faktisk både behagelig og utfordrende. Sittekomfort og plass foran er bra, litt mindre plass i baksetet på en bil av denne størrelsen. Utfordrende fordi e-208 er skikkelig gøy å kjøre, behagelig også fordi den er passe stillegående med begrenset dekk- og vindstøy. Motorstøy er jo et ukjent begrep på elbiler. Bagasjeplassen på 265 liter er ikke direkte imponerende, men holder til noen store bager eller et par kofferter.

Materialvalg og det lille, litt firkantede rattet falt i smak under prøveturen i Peugeot e-208. Foto: Tor Mjaaland

Vellykket elbildebut

Rekkevidden er oppgitt til 340 kilometer. Det holder på en bil som for de fleste vil være en gøyal nummer to bil i husstanden. Velger du eco-modus bør oppgitt rekkevidde absolutt være mulig. Da har du en bil du også kan dra på langtur med. Med mulighet for 100 kw hurtiglading bruker du rundt halvtimen på å lade fra 10 til 80 prosent batterikapasitet.

I-cockpiten med tredimensjonale instrumenter viser at Peugeot er langt framme når det gjelder teknologi og innvendig design. Foto: Tor Mjaaland

Vi har prøvd å fortelle at e-208 er hyggelig annerledes enn mange av konkurrentene. Det gjelder også den futuristiske i-cockpiten som for første gang kommer med tredimensjonale instrumenter. Kombinert med det allerede nevnte lille, firkantede rattet, blir du rimelig trygg på at Peugeot-ingeniørene ikke akkurat er noen sinker i klassen.

På toppmodellen GT var det er godt ryggekamera med diverse kameraer som gir full oversikt i trange omgivelser. Foto: Tor Mjaaland

Peugeots elbildebut er utvilsomt vellykket. Om kort tid står nestemann ut klar, den større og suvaktige e-2008. De mange bestselgerne får utvilsomt noen franske utfordringer å bryne seg på i kampen om kundene. Så får vi i elbil-Norge kontatere at i resten av Europa blir det nok bensinvariantene av 208 som blir bestselgerne.

Sittekomfort og plass i forsetene er absolutt tilfredsstillende. Foto: Tor Mjaaland

Kjøreegenskaper

En av de mer morsomme ebilene vi har kjørt i denne klassen. Lavt tyngdepunkt, passe hard og direkte på rattet og ganske stillegående.

Design

Her gir vi nesten full pott på karakterskalaen. Moderne, spenstig og litt frekk utvendig, stilig og fremtidsrettet innvendig.

Økonomi

Ikke billigste bil i klassen i innkjøp, men du får mye elbil for pengene om du for eksempel velger GT-Line utgaven til rundt 300.000 kroner. Verd pengene.

Pluss

Vi roser for vellykket utseende, gøyale kjøreegenskaper og materialvalg som holder høyt nivå. Den moderne cockpiten må bare oppleves.

Minus

Både bagasjerom og bakseteplassen er begrenset. Ellers lite å trekke for på Peugeot e-208.

Fakta Fakta Bil: Peugeot e-208 GT

Pris: Fra kr 267.900,- (Active)

Pris prøvd bil: Fra 314.900,- (GT)

Motor: 100 kw- 136 hk

Dreiemoment: 260 Nm

Batteri: 50 kWh

0–100 km/t: 8,1 sek.

Toppfart: 180 km/t

Rekkevidde: 340 km (WLTP)

Lengde/bredde/høyde: 405/174/143 cm

Bagasjevolum: 265 l

Egenvekt: 1455 kg

Tilhengerfeste: Nei