Biler og boller i nytt bilvarehus

– Dette blir en ny verden for oss. Men aller mest for kundene, sier daglig leder for Mobile Sørlandsparken og Mobile Fiskåtangen, Tor Inge Haugen. Sammen med salgssjef Tor Arne Myhra møter vi ham i lokalene som er under full ombygging, og der første byggetrinn tas i bruk rundt årsskiftet.

Og når vi innledningsvis skrev at bilvarehuset skal inneholde en god del mer enn det allerede nevnte, forteller de to smilende om eget bakeri midt inne i nybilavdelingen.

– Vi skal gi kundene en best mulig opplevelse. Lukten av og muligheten til å smake på ferske bakervarer mens de besøker oss, tror vi faller i god smak, sier Myhra.

Mjaaland, Tor

Men det er bil, og altså ikke boller og brød, som er hovedfokus i storsatsingen til Mobile Sørlandsparken der de fire bilmerkene Mazda, Hyundai, Citroen og Honda skal bo under samme tak. Kjøp og ombygging av det store bygget som NOV holdt til, tilbake på 1900-tallet kjent som Fun-senteret, er mest iøynefallende.

Tre hurtigladere

– Her blir det 3000 kvadratmeter med nybiler i første etasje og like stort areal i andre etasje med plass til 100 bruktbiler, forteller Haugen. Totalt skal fem bygninger renoveres og bygges sammen til i alt 10.000 kvadratmeter gulvflate.

Ny verkstedhall er så å si ferdig, men skal stå på vent til første byggetrinn tas i bruk. Videre blir det avdelinger for delelager, lakk og karosseri, batteriverksted, dekkhotell, klargjøring og vaskeautomat.

Mjaaland, Tor

På topp når det gjelder tilbud om ladere til elbiler, har de også bestemt seg for å være. En stolt Haugen forteller at her blir det tre hurtigladestasjoner pluss ca 25 vanlige ladepunkter for elbiler.

Fremtidens bilvarehus

De to er tydelige på at de er med på byggingen av fremtidens bilvarehus. Gjort mulig gjennom en eier med muskler, Mobile AS, som har 33 bilforhandlere landet rundt med en omsetning på rundt fire milliarder kroner i 2018. Mobile AS kjøpe først Citroen- og Honda-forhandler Abrahamsens Auto, deretter Røinaas Bilforretning på Fiskåtangen, som selger Mazda og Hyundai.

– Fortsatt blir det salg av de to sistnevnte bilmerkene på Mobile Fiskåtangen samt verksteddrift der. I det nye bilvarehuset samler vi alle fire merkene, sier salgssjefen som gleder seg til å møte kundene i en helt ny verden. - Vi skal møte fremtiden ved å gi kundene enklere bilhold og en god bilopplevelse når de besøker oss, sier Thor Arne Myhra.

Mjaaland, Tor

Flere ansatte

Mens sjefen er tydelig på at anlegget også skal gi et løft for de ansatte som han akter å holde i topp form:

– Her blir det eget trimrom på 200 kvadratmeter for de ansatte, forteller Haugen som melder om en betydelig økning av bemanningen. - Vi har allerede ansatt nye medarbeidere, og flere blir det i tiden fremover, lover han.

Hva det hele har kostet, får vi ikke ut av ham annet enn at det dreier seg om mange titalls millioner kroner. Som sagt gjort mulig gjennom en sterk og satsningsvillig eier av Mobile AS, Ole Grangaard.

– Nå møter vi fremtiden med et bilvarehus få kan vise maken til. Og med biler med drivlinjer fra bensin og diesel til plug in hybrider og en rekke elbilmodeller, sier de to og slår fast at ikke bare blir det ferske boller i Mobile Sørlandsparken.

– Nå blir det helt andre boller i den nye storstua for biler, slår de smilende fast.