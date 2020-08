Test Audi Q7 60 TFSie: Lydløs miljøtur på businessklasse

Den flyter formelig på veien, den er komfortabel, har massevis av krefter, og er blitt stiligere både ut- og innvendig, nye Audi Q7. La oss foreløpig holde tett om prisen.

Audi Q7 TFSie i ladbar utgave er en voksen bil med massevis av krefter, utstyr og komfort. Men noen billigbil er den ikke akkurat. Foto: Tor Mjaaland

Tor Mjaaland

KRISTIANSAND: Audi valgte å lage ladbar utgave i kombinasjonen dielselmotor og el-motor da plug in-versjonen av Q7 ble lansert i 2016. Den ble en norgessuksess med godt over 1000 solgte eksemplarer i året.

Nå gjør Audi som alle de andre, nemlig kombinerer strøm og bensin med muligheter for mye miljøvennlig kjøring. Og det er ikke akkurat manko på krefter i bilen som lanseres i disse dager. Bensinmotoren er en turbomatet V6 som alene byr på 340 hestekrefter og rause 450 Nm i moment. I tillegg har den altså en elmotor som bidrar med inntil 94 kW (128 hk) og 350 Nm.

Audi Q7 er en tøffing sett forfra med en stor og «aggressiv» grill. Foto: Tor Mjaaland

456 hestekrefter

Toppmodellen 60 TFSie, som vi kjørte, har systemeffekt på 456 hk og et dreiemoment på 700 Nm. Den gjør 0-100 km/t på 5,7 sekunder og har en toppfart på 240 km/t, 135 km/t på ren eldrift. Mer enn nok for oss, mye mer, faktisk. Men utrolig gøy. Og alle hestene er utrolig stilleløpende, enten de fôres på strøm eller bensin.

Nytt interiør og Audis virtuelle cockpit har utvilsomt løftet bilen. Foto: Tor Mjaaland

Slik som dette så skjermløsningen ut i forrige utgave av Audi Q7. Foto: Tor Mjaaland

Og da sola endelig flommet vakkert over Sørlandet siste dagen i juli, la vi ut på tur med nye Audi Q7. Ikke minst skinte sola på det som er nytt på bilen. For tradisjonen tro gjør ikke premiummerkene radikale endringer, men nøyer seg med å forbedre og forskjønne. Begynner vi utvendig, så har bilen fått ny grill og nye frontlamper og kan nå leveres med laserlys. Vår prøvebil hadde HD matrix laserlys, dessverre fikk vi bare prøvd det i tunneler, men bedre lys er det neppe mulig å oppdrive per dags dato.

På skjermen foran føreren er valgmulighetene mange for hva slags info man ønsker. Foto: Tor Mjaaland

Oversikt

Også bakparten er forskjønnet, med nye baklykter og en bred kromstripe tvers over bagasjelokket. Foran er det nye luftinntak. Med design som gjør bilen nettere enn forgjengeren, virker ikke den over fem meter lange bilen altfor stor i trafikken. Med kameraer rundt hele bilen har du fantastisk oversikt i trange posisjoner, bedre har vi sjelden sett slike løsninger.

Bakseteplassen er stor og komforten høy. Foto: Tor Mjaaland

Innvendig har Q7 fått siste utgave av dashborddesign og skjermer. En klar forbedring fra forrige utgave der skjermen stakk litt upent opp av dashbordet. Nå er skjermene integrert i dashbordet, terningskast seks til de som har designet dette.

Her kan vi følge med på hvor mange kilometer elektrisk kjøring vi har til rådighet. Foto: Tor Mjaaland

Bestselgeren

Også på kjøreegenskapene skal det være gjort forbedringer. Adaptivt luftunderstell er standard, dermed er Q7 klar for litt offroadkjøring der bakkeklaringen kan endres. Firehjulsstyring og mulighet for såkalte aktive krengingsstabilisatorer skal optimalisere kjøringen på dårlig og svingete vei.

Nye Q7 kan fåes både med bensinmotor, dieselmotor og i ladbar utgave som den vi fikk tildelt. og den blir selvsagt også bestselgeren i Norge. Elektrisk kjørelengde er oppgitt til 45 kilometer. Det er helt greit og vil dekke behovet ved den daglige kjøringen for de fleste.

360 graders kameraer der du selv kan velge hvilken side av bilen du vil følge ekstra godt med på, er bra å ha i en såpass stor bil. Foto: Tor Mjaaland

Lidenskap

Forbruket er oppgitt til 0,34 liter/mil, etter WLTP-standarden. Skal du komme ned dit, må du nok være blant de ivrige laderne. Så spørs det om norske bilelskere, for lidenskap for bil bør du ha om du velger Q7, er opptatt av å spare drivstoffutgifter gjennom jevnlig lading av batteriene. Tar du deg råd til bil til 1,3 millioner kroner, som vår testbil koster, har du nok råd til å la bilen gå på bensin mesteparten av tiden. Og da må du nok doble oppgitt WLTP-forbruk.

Bagasjerom på 650 liter er mer enn nok for de aller fleste. Foto: Tor Mjaaland

Så er det å håpe at også Q7-eiere ser verdien i mest mulig miljøvennlig kjøring samtidig som de får en bilopplevelse på businessklasse pluss. Bilen er utvilsomt en sterk utfordrer i prestisjekampen der BMW, Mercedes og Volvo er tøffe konkurrenter, også de på skyhøyt nivå i millionklassen. Med nye Q7 har Audi løftet seg flere hakk.

Fakta

Bil: Audi Q7 60 TFSie

Pris: Fra kr. 1.058.300,-

Pris prøvd bil: 1.310.231,- (Q7 60 TFSie)

Motor: 3-liter V6 bensin + elmotor

Effekt bensinmotor: 340 hk

Effekt el-motor: 128 hk

Systemeffekt: 456 hk / 700 Nm

0-100 km/t: 5,7 sek

Toppfart: 240 km/t

Elektrisk rekkevidde: Inntil 45 km

Oppgitt forbruk: 0,34 l/mil

Utslipp CO2: 77 gram/km

Lengde/bredde/høyde: 503/174/197 cm

Vekt: 2460 kg

Bagasjevolum: 650 liter

Kjøreegenskaper

Her er det svært enkelt: Terningskast seks! Du formelig flyter fremover samtidig som bilen er superrask til å veie rundt 2,5 tonn. «Det nærmeste man kan komme et flyvende teppe», har en motorjournalist skrevet.

Design

Uten at det er gjort radikale endringer fra forrige utgave, synes vi nye Q7 er blitt både nettere og stiligere. Innvendig er endringene et skikkelig løft.

Økonomi

Lader du trutt og jevnt, får du rimelige driftsutgifter. På langtur vil nok bensinmotoren sluke 8-9 desiliter på mila. Med kjøpspris på over millionen, betyr kanskje ikke driftsutgiftene all verdens.

Pluss

Lett å gi høy karakter for kjøreegenskaper, utstyr, plass, krefter og komfort.

Minus

På minussiden er det lett å trekke fram at godt over en million kroner er i meste laget for de aller fleste. Bensinmotoren som erstatter dieselen i den ladbare utgaven er dyrere i drift. Rekkevidde på litt over fire mil er betydelig mindre enn hos konkurrenten BMW X5 .